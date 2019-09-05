Туалет ЛВРЗ ужаснул улан-удэнцев

Туалет ЛВРЗ пользователи назвали «декорациями к фильму «Пила»
5 сентября в паблике «Аноним 03» появились фотографии туалета Улан-Удэнского ЛВРЗ. В описании указано, что снимки сделаны в цехе металлических конструкций.
Фотографии ужаснули пользователей, которые явно не ожидали такой разрухи на предприятии.
«По-моему, с 70 годов ничего не делалось», «Декорации к фильму «Пила», «Позорище», - оставляют комментарии жители Бурятии.
Некоторые шутят: «Нормальный туалет. Можно прям с порога отлить и всё». Улан-удэнцы советуют работникам завода обратиться в Роспотребнадзор.
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