Туалет ЛВРЗ ужаснул улан-удэнцев

















5 сентября в паблике «Аноним 03» появились фотографии туалета Улан-Удэнского ЛВРЗ. В описании указано, что снимки сделаны в цехе металлических конструкций.Фотографии ужаснули пользователей, которые явно не ожидали такой разрухи на предприятии.«По-моему, с 70 годов ничего не делалось», «Декорации к фильму «Пила», «Позорище», - оставляют комментарии жители Бурятии.Некоторые шутят: «Нормальный туалет. Можно прям с порога отлить и всё». Улан-удэнцы советуют работникам завода обратиться в Роспотребнадзор.