Победители получат кубки Минспорта РФ
14 сентября в Чите пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019». Центральный старт на территории Забайкальского края состоится в лесном массиве микрорайона Северный.
Победители и призёры у женщин и мужчин будут определены в возрастных категориях 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 55+. Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами. Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручат кубки Минспорта России.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.
В Чите пройдут всероссийские соревнования «Российский Азимут»
Общество, Фото:
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