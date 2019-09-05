В Чите пройдут всероссийские соревнования «Российский Азимут»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители получат кубки Минспорта РФ



14 сентября в Чите пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019». Центральный старт на территории Забайкальского края состоится в лесном массиве микрорайона Северный.



Победители и призёры у женщин и мужчин будут определены в возрастных категориях 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 55+. Участники, занявшие 1-3 место в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами. Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручат кубки Минспорта России.



Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку. Об этом сообщает федерация спортивного ориентирования Забайкальского края.

