«Стало ещё хуже», - негодуют горожане
Новый светофор на улице Мокрова в Улан-Удэ спровоцировал сегодня утром огромную пробку. Местные жители возмущены. Негодующие комментарии по этому поводу появились в паблике «ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ».
«Весь Энергетик стоит, и не выехать жителям Светлого, микрорайона Забайкальский», «Стало ещё хуже. Светофор поставили, а пешеходный переход на «Абсолюте» не убрали...», «Зачем там светофор?», «Не было печали», «Хотели как лучше, а получилось как всегда», - делятся эмоциями горожане.
Открытие светофора состоялось сегодня.
Как сообщал «Байкал-Daily», также новый светофор появился на остановке «Лицей № 24». Работы по данным объектам выполнял ООО «Медпром». Общая стоимость работ составляет более 5 миллионов рублей.
Также в этом году установили светофор на повороте в микрорайон Поселье, где зимой 2018 года появился надземный переход. По словам местных жителей, из-за этого светофора тоже образуются пробки.
- Этот светофор разрешающим зелёным светом горит лишь 15 секунд, за это время успевает проехать три-четыре машины. Остальные автомобили продолжают ждать. Порой приходится ждать по 15-20 минут только лишь для того, чтобы проехать через один поворот. Однако лихачи и торопыги умудряются попасть в ДТП, - поделился впечатлениями «Байкал-Daily» житель микрорайона.
Улан-удэнцы недовольны новым светофором на Мокрова
Общество, Фото:
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