В Улан-Удэ открыли парту Героя СССР Владимира Борсоева

Почётное право заниматься за партой Героя получат лучшие ученики школы



3 сентября в школе № 52 Улан-Удэ стартовал проект «Парта Героя». Здесь появилась парта Героя СССР, гвардии полковника Владимира Борсоева.



Всего школах республики в первые дни начала учебного года фотографии героев, биография и описание героического пути появятся на 50-ти партах. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парты Героя оформлены изображением ордена Отечественной войны.



На табличке на парте Героя также размещён QR-код для мобильных устройств. По электронному коду любой желающий может перейти на сайт, где дана подробная информация о Героях, в честь которых установлены парты.



Почётное право заниматься за партой Героя получат ученики школ, наиболее отличившиеся в учёбе, спорте и творчестве. Одной из них является ученица кадетского класса школы №52 Елизавета, отличница, дипломант I степени всероссийского конкурса «На крыльях таланта», сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.



Всероссийский проект «Парта Героя» начал свою реализацию в Красноярском крае в 2017 году в рамках проекта «Новая школа».



Справка:



Владимир Бузинаевич Борсоев - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965), командир 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии полковник.



Владимир Борсоев родился 13 апреля 1906 в улусе Холбот Иркутской губернии в семье скотовода-бурята. В шесть лет остался сиротой и вынужден был батрачить у зажиточных крестьян. По окончании школы был избран председателем сельскохозяйственной коммуны деревни Тухум Баяндаевского района. В 1932 году по партийному специальному набору направлен в Ленинградское артиллерийское училище. В 1941 году окончил Военную академию имени Фрунзе. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Трижды был ранен.



Командуя 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой, гвардии полковник Борсоев в боях с гитлеровцами проявил стойкость, находчивость, героизм и мужество. Части под его командованием наносили уничтожающие удары по врагу при освобождении Польши.



8 марта 1945 года гвардии полковник Борсоев в боях на Одерском плацдарме был тяжело ранен и умер от ран. Похоронен в городе Львове на холме Славы.

