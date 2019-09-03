В Улан-Удэ установили рекорд по поеданию арбуза на скорость

На территории парка были развёрнуты творческие мастерские, детские игровые площадки и ярмарка здоровья. Представители 13 микрорайонов Октябрьского района Улан-Удэ выступали перед гостями с песнями, танцами и стихотворениями, а также угощали желающих выпечками, ягодами и домашними закрутками.









- Мы все, конечно, хотим, чтобы наш город был красивым, уютным, молодым. Мы хотим, чтобы в нашем городе было комфортно жить каждому поколению наших жителей, чтобы каждый мог найти в нашем городе занятие по душе, достигать своих целей, создавать семьи, растить детей. Таких целей у нас много и мы знаем, как их достичь, - рассказал Игорь Шутенков.













Имя Евгения Вылкова будет внесено в книгу рекордов Октябрьского района.













































































2 сентября в парке «Юбилейный» прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню города, - фестиваль дружных соседей.- Сегодня в парке мы представили наши микрорайоны, которые позиционируют себя с разных сторон. Мы видим, насколько талантливые наши жители, насколько активные, как душу вкладывают в то, чтобы наш район стал более комфортнее, - отметил руководитель администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков.Мероприятие посетил и. о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он поздравил горожан с наступающим Днём города и отметил, что благодаря активности жителей будет динамично развиваться.Также на сцене были награждены победители районного конкурса «С любовью к родному району».Самым ожидаемым для зрителей стал чемпионат по скоростному поеданию арбуза «Арбузный переполох». Конкурсантам предстояло быстрее остальных съесть арбуз весом 3 килограмма.Победителем стал Евгений Вылков. он справился с заданием за 4 минута 22 секунды.- Просто очень хотелось есть, и арбуз был очень вкусный, но и победить хотелось, конечно. У меня была своя тактика, нужно было правильно резать арбуз, - рассказал он.