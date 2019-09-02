Глава Бурятии встретился с участниками автопробега в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Сейчас Алексей Цыденов ждёт в Улан-Баторе приезда Владимира Путина



Участники международного автопробега «Дорогами отцов» встретились с главой Бурятии. Встреча прошла в Улан-Баторе у четырёхметрового памятника маршалу Георгию Жукову.



Члены автопробега рассказали о своей миссии, посвящённой 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, о проведённых торжественных митингах у памятников воинской славы в монгольских городах, а также о гостеприимстве принимающей стороны.



Алексей Цыденов прибыл в Улан-Батор для встречи с Владимиром Путиным. Президент России прилетит в Улан-Батор 3 сентября, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 80-летия битвы на Халхин-Голе.



Напомним, что военный конфликт у реки Халхин-Гол, разделявшей Монголию и Маньчжоу-го, начался 11 мая 1939 года и закончился 16 сентября того же года полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии, по итогам которого было подписано перемирие между СССР и Японией. Заключительной фазой наступления командовал Георгий Жуков, назначенный командующим советскими войсками и монгольской кавалерией 6 июня 1939 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

