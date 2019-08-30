В парке Улан-Удэ отпразднуют День знаний

В «Юбилейном» посетителей ждёт спортивный праздник и дискотека



1 сентября в Улан-Удэ пройдёт праздничное мероприятие «Здравствуй школа! Здравствуй друг!», посвящённое Дню знаний. Торжество состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный» с 10:00 утра до 19:00 вечера.



Все желающие могут принять участие в спортивном празднике «Спорт – норма жизни!». На нём можно будет сдать нормы ГТО, поболеть на соревнованиях по мини-футболу среди дворовых команд, поучаствовать в дворовых играх, посмотреть показательные выступления ветеранских оздоровительных групп. В проекте «Парк здоровья!» выступят творческие коллективы и солисты города.



Молодёжь будет ждать дискотека «PROкачай Улан-Удэ» под открытым небом. Также для всех приготовлены весёлые конкурсы, призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.



Возрастное ограничение 6+