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В парке Улан-Удэ отпразднуют День знаний

В парке Улан-Удэ отпразднуют День знаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В «Юбилейном» посетителей ждёт спортивный праздник и дискотека

1 сентября в Улан-Удэ пройдёт праздничное мероприятие «Здравствуй школа! Здравствуй друг!», посвящённое Дню знаний. Торжество состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный» с 10:00 утра до 19:00 вечера.

Все желающие могут принять участие в спортивном празднике «Спорт – норма жизни!». На нём можно будет сдать нормы ГТО, поболеть на соревнованиях по мини-футболу среди дворовых команд, поучаствовать в дворовых играх, посмотреть показательные выступления ветеранских оздоровительных групп. В проекте «Парк здоровья!» выступят творческие коллективы и солисты города.

Молодёжь будет ждать дискотека «PROкачай Улан-Удэ» под открытым небом. Также для всех приготовлены весёлые конкурсы, призы и подарки. Об этом сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.

Возрастное ограничение 6+
день знаний школа Праздники спорт дискотека Улан-Удэ парки отдыха
 
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