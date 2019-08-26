В Иркутске анонсировали главное кинособытие региона

28 кинолент поборются за 200 тысяч рублей кинофестиваля «Человек и Природа»



В Иркутске прошла пресс-конференция, анонсирующая 18 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина. Главное кинособытие года для региона пройдёт в областном центре с 19 по 23 сентября.



В этом году для участия в фестивале было подано рекордное количество заявок – 701 работа из 87 стран мира. Для конкурсной и внеконкурсной программ отборочная комиссия выбрала 28 кинолент режиссёров из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии. Фильмы-участники распределены по номинациям «Документальное кино», «Игровое кино», «Полнокупольное кино». Новым направлением конкурсной программы в 2019 году стало «Анимационное кино». В этой номинации будет представлено четыре картины.



Фильмом открытия фестиваля «Человек и природа» станет документальный картина российского режиссёра Марины Марии Мельник «Отец Байкал». Церемонии торжественного открытия и закрытия традиционно состоятся в кинотеатре «Звездный». Также площадками кинофестиваля станут Дом кино Иркутского областного кинофонда, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского, Иркутский планетарий, кафе «Castro», кофейня «Белая Ворона».



Оценивать фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет жюри, председателем которого в этом году станет кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер, актёр кино, заслуженный деятель искусств России, креативный продюсер компании «Disney» в России Владимир Грамматиков (Россия). Кроме того, в число экспертов, оценивающих работы участников фестиваля, войдут: оператор-документалист, член Союза кинематографистов России, обладатель приза американской телеакадемии «Эмми» (США), «Золотого Медведя» (Берлин), «Золотой камеры» (Лос-Анджелес) Юрий Ермолин; режиссёр-документалист, продюсер, сценарист Чин Мо-ён (Южная Корея); оператор-постановщик, член союза кинематографистов и гильдии кинооператоров, автор свыше 70 документальных фильмов и более 100 сюжетов для различных киножурналов и телепрограмм Ирина Уральская (Россия); отборщик крупнейших фестивалей «One World Berlin», «Go East Wiesbaden», «Dok.fest München», переводчик, журналист, член немецкой ассоциации документального кино «AG DOK» Ира Корманнсхаус (Германия).



Киноленты будут бороться за звание «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Лучший фильм станет обладателем гран-при фестиваля. Награда составит 200 тысяч рублей.



- В рамках кинофестиваля ежегодно проходит киношкола. Все члены жюри на площадке Дома кино проведут уникальные мастер-классы, на которые смогут попасть все желающие, – отметила программный директор фестиваля, заместитель директора Иркутского областного кинофонда Елена Утробина.



2019 год объявлен в России Годом театра. В связи с этим на фестивале будут особые гости. Под патронажем министерства культуры России и по приглашению областного кинофонда в Иркутск приедет государственный театр наций под руководством Евгения Миронова. Здесь с актёрами Черемховского драматического театра им. В. П. Гуркина известные режиссёры Владимир Золотарь, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь проведут мастер-классы, тренинги и творческую лабораторию. Эскиз спектакля, который будет признан лучшим, покажут 23 сентября на сцене Иркутского областного ТЮЗа им. А. Вампилова. Также город посетят арт-директор лаборатории театра наций, театральный критик Олег Лоевский, куратор театральных проектов театра наций Елена Носова, руководитель литературно-драматургической части государственного академического театра имени Моссовета Алла Михалёва.



- Фестиваль «Человек и природа» не мог обойти стороной тему наводнения, которое случилось этим летом. Президент фестиваля Сергей Валентинович Мирошниченко инициировал проведение круглого стола на тему «Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области». Это одно из значимых событий кинофестиваля. Его участниками станут руководители четырех министерств Иркутской области. Это министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, министр по молодёжной политике Александр Попов, министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. Кроме того, к участию приглашены представители киносообщества Иркутской области, ученые-экологи и общественные деятели из природоохранных организаций, – рассказала заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.



В рамках фестиваля также состоится V Байкальский питчинг лучших кинопроектов. Участники, презентующие свои кинопроекты, имеют возможность получить грант на частичную или полную реализацию проекта – 660 000 рублей. Сумма главного приза Байкальского питчинга составляет 500 тысяч рублей. Также экспертным советом будут определены два получателя 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

