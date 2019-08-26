Иркутские велогонщицы завоевали медали на чемпионате России и всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Спортсменки получили «золото» и «бронзу»



Велогонщицы из Иркутской области Анастасия Пляскина и Дарья Бунеева завоевали медали на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе, которые завершились на прошлой неделе в Майкопе. В гонках участвовали сильнейшие велогонщицы из Санкт-Петербурга, Забайкальского края, Свердловской, Ростовской, Самарской областей и других городов страны.



Шелеховчанка Анастасия Пляскина боролась за победу в групповых и индивидуальных гонках чемпионата России среди женщин. После пяти этапов состязаний Анастасия стала бронзовым призёром чемпионата страны в многодневной велогонке.



В многодневных всероссийских соревнованиях среди юниорок 17-18 лет за победу боролась усольчанка Дарья Бунеева. По итогам пяти этапов многодневки Дарья стала сильнейшей велогонщицей соревнований и завоевала золотую медаль.



Анастасия Пляскина является мастером спорта России, студенткой Училища олимпийского резерва города Иркутска. Сейчас девушка тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Игоря Грицких. Дарья Бунеева – кандидат в мастера спорта, член сборной команды Иркутской области по велоспорту-шоссе. Она тренируется в Усолье-Сибирском под руководством тренера Игоря Грицких, сообщает пресс-служба минспорта региона.

