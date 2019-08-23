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В Иркутске отметят юбилей предместья

В Иркутске отметят юбилей предместья
Общество,  Фото:pixabay.com
Предместью Рабочее исполнится 220 лет

В Иркутске 30 августа на территории стадиона «Динамо» пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое 220-летию предместья Рабочее. Праздник начнётся в 17:00 и продлится до 21:00.

- При составлении программы его проведения мы постарались учесть интересы разных категорий жителей. Предусмотрели развлечения для детей и их родителей, для горожан старшего поколения. Завершится празднование юбилея огненным шоу, – отметила глава Правобережного округа Надежда Лебедева.

Праздник откроет интерактивная программа для детей «Карамельное настроение». Ребятам предложат игры с гигантским реквизитом, танцевальные флешмобы, серебряное шоу. Также будет работать интерактивная площадка «Игры нашего двора», аттракционы, ростовые куклы, семейные фотозоны.

Для гостей праздника организуют фестиваль кваса, в рамках которого можно будет продегустировать квас, поучаствовать в семейных конкурсах и лотерее. Запланировано проведение мастер-классов от ресторанов и кулинарных школ города. Для будущих школьников и их родителей пройдёт акция «Портфель первоклассника», а первоклассники, которые посетят праздник, получат подарки. Кроме этого, на стадионе развернут зону отдыха, где можно будет комфортно посидеть в креслах-мешках, поиграть в настольные игры.

Напомним, что в рамках празднования юбилея предместья Рабочее в музее истории города Иркутска работает экспозиция, посвящённая 220-летию предместья. На выставке представлено более 100 экспонатов, благодаря которым можно познакомиться с историей становления и развития предместья в период с 1799 по 2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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