На Байкале пройдут межрегиональные парусные соревнования

В регате примет участие призёр первенства России по парусному спорту



Впервые в Иркутской области 24 и 25 августа в рамках «Байкальской спортивной парусной недели» состоятся межрегиональные парусные соревнования в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч», «Лазер» и «Финн». Соревнования пройдут в районе мыса Уюга на Малом море в Ольхонском районе.



Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 20 спортсменов, среди которых призёр первенства России по парусному спорту в классе «Ледовый оптимист» Сергей Константинов. Пока в соревнованиях примут участие только представители Приангарья, но в дальнейшем федерация парусного спорта региона планирует привлечь к участию спортсменов из Красноярска, Новосибирска, Томска, Владивостока и других городов России.



Локация соревнований выбрана не случайно. «Малое море по погодным условиям максимально приближено к Японскому и Чёрному морям. Сходства есть по силе волн, ветра и открытому пространству», – рассказал тренер Байкальской парусной школы Виктор Макушев.



Цели соревнований – сделать традиционную регату для других регионов, познакомить спортсменов со всей России с уникальной природой Байкала, сделать Малое море одним из летних центров парусного спорта. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

