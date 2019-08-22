В команде должны обязательно присутствовать женщины
С 26 по 30 августа пройдёт летний Кубок города Читы по русской лапте. Соревнования будут проводиться на стадионах «Титовский» и «Антипиха».
К участию в состязаниях допускаются сборные команды школ, профучилищ, вузов, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций и самоорганизованные команды. Состав команды не более 10 человек. Игровой состав – 6 человек. На площадке во время игры должно находиться не менее двух женщин при игре в нападении и не менее одной – при игре в защите. Количество замен не ограничено.
Соревнования проводятся в два тайма продолжительностью по 20 минут (последняя минута – чистого времени). Система розыгрыша будет определена в зависимости от числа участвующих команд. Начало соревнований в 18:00, сообщает пресс-служба комитета физической культуры и спорта администрации Читы.
В Чите проведут кубок по русской лапте
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