Память погибших сотрудников вневедомственной охраны почтили в Бурятии

Имена героев увековечены на мемориальных досках



Сегодня, 22 августа, в территориальном управлении Росгвардии по Бурятии почтили память сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебного долга. Митинг начался с минуты молчания, почётный караул возложил к подножию мемориала вечнозелёную гирлянду, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



- Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, - отметил временно исполняющий обязанности начальника территориального управления полковник полиции Иван Ванчугов перед личным составом.



Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших товарищей, всех, кто, проявляя силу воли и несокрушимость духа, с честью выполнил свой служебный долг, пожертвовал жизнью ради спасения других.



21 августа 1993 года умер от тяжёлых термических ожогов рядовой милиции Цыренов Юрий Бимбаевич, который спас ценою своей жизни людей на пожаре. В прошлом году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.



22 августа 1979 года при задержании опасного вооружённого преступника погиб старший лейтенант милиции Кузьмич Степан Семёнович. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования по стрельбе из боевого оружия и волейболу среди личного состава. Имя старшего лейтенанта милиции Степана Кузьмича навечно внесено в списки личного состава Селенгинского района Республики Бурятия.



