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В Иркутской области приготовят черёмуховый пирог-рекордсмен

В Иркутской области приготовят черёмуховый пирог-рекордсмен
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт в рамках первого черёмухового фестиваля в Черемхово

24 августа в 13:00 на театральной площади города Черемхово состоится открытие первого черёмухового фестиваля. В фестивале примут участие 300 представителей из 8 муниципальных образований Иркутской области.

В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия: фотоконкурс «Черёмуховый город», конкурс рукодельниц «Черёмуховое настроение», конкурс кулинарного мастерства «Черёмуховое ассорти» и конкурс «Черемховская коса – всему городу краса». Все участники конкурсов получат благодарственные письма, победители – памятные подарки и сувениры. Также будет организована традиционная для города выставка голубей. Организаторы готовят для участников и гостей фестиваля праздничную концертную программу.

В заключение фестиваля на театральной площади приготовят огромный черёмуховый пирог, размеры которого будут зафиксированы для дальнейшего внесения в книгу рекордов Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.

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