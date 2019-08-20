В бамовском посёлке открылся парк отдыха

Работы по благоустройству длились три года



В посёлке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии открылся парк отдыха. Новый культурный объект расположен в лесном массиве с берёзами на территории ТОСа «Мишутка».



Работы по благоустройству начались в 2017 году. Были проведена глобальная очистка леса от скопившего годами строительного и бытового мусора. Лес проредили, убрали кустарники, выделили аллеи. Было сделано ограждение из труб, которые собирались и вывозились из освобождённых ветхих и аварийных домов. Площадь будущего парка обрабатывалась санэпидемстанцией от клещей. Также было проведено электричество и установлено три светильника.



Второй этап начался с отсыпки аллей, когда было завезено четыре самосвала песка. Теплотрассу оградили дощечками с двух сторон и покрасили в виде светофора, через неё сделан оригинальный мостик-переход, над которым возвышается вывеска «Парк отдыха посёлка Кичера». Одно из достижений –беседка на года, сделанная из металла.



На третьем этапе для любителей танцев была сделана танцевальная площадка, поставлены скамейки, организованы зона для пикника и многое другое. Теперь в игровой зоне дети могут покачаться на качелях, поиграть в песочнице. А взрослые смогут посидеть на скамеечке или в уютной беседке в зоне семейного отдыха, где из подручного материала сделаны пуфики и столик.



Открытие парка отдыха было приурочено к бамовскому празднику – Дню строителей. На открытии парка присутствовали жители и гости посёлка. Многие, переходя через арку парка делились впечатлениями и планами по дальнейшему благоустройству. После торжественного открытия парка отдыха мероприятие плавно перешло в празднование Дня строителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

