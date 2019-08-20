 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

В бамовском посёлке открылся парк отдыха

В бамовском посёлке открылся парк отдыха
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы по благоустройству длились три года

В посёлке Кичера Северо-Байкальского района Бурятии открылся парк отдыха. Новый культурный объект расположен в лесном массиве с берёзами на территории ТОСа «Мишутка».

Работы по благоустройству начались в 2017 году. Были проведена глобальная очистка леса от скопившего годами строительного и бытового мусора. Лес проредили, убрали кустарники, выделили аллеи. Было сделано ограждение из труб, которые собирались и вывозились из освобождённых ветхих и аварийных домов. Площадь будущего парка обрабатывалась санэпидемстанцией от клещей. Также было проведено электричество и установлено три светильника.

Второй этап начался с отсыпки аллей, когда было завезено четыре самосвала песка. Теплотрассу оградили дощечками с двух сторон и покрасили в виде светофора, через неё сделан оригинальный мостик-переход, над которым возвышается вывеска «Парк отдыха посёлка Кичера». Одно из достижений –беседка на года, сделанная из металла.

На третьем этапе для любителей танцев была сделана танцевальная площадка, поставлены скамейки, организованы зона для пикника и многое другое. Теперь в игровой зоне дети могут покачаться на качелях, поиграть в песочнице. А взрослые смогут посидеть на скамеечке или в уютной беседке в зоне семейного отдыха, где из подручного материала сделаны пуфики и столик.

Открытие парка отдыха было приурочено к бамовскому празднику – Дню строителей. На открытии парка присутствовали жители и гости посёлка. Многие, переходя через арку парка делились впечатлениями и планами по дальнейшему благоустройству. После торжественного открытия парка отдыха мероприятие плавно перешло в празднование Дня строителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
Бурятия Северо-Байкальский район БАМ Кичера Байкал парки отдыха благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В бамовском посёлке открылся парк отдыха
В бамовском посёлке открылся парк отдыха
Общество, 20.08.2019
Работы по благоустройству длились три года
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
В Иркутске снесут самострой, угрожающий памятнику истории
Общество, 20.08.2019
Собственник здания также выплатит около трёх миллионов рублей за неисполнение судебного акта
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»
Общество, 20.08.2019
Победители «мусорного» квеста получат призы
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
В Иркутске состоится забег в поддержку разделения отходов
Общество, 20.08.2019
В экологической акции примут участие около 300 горожан
В Чите проведут костюмированный велопарад
В Чите проведут костюмированный велопарад
Общество, 20.08.2019
Он пройдёт в последний день Забайкальского супермарафона
На Байкальском кинофестивале фильмы покажут на куполе планетария
На Байкальском кинофестивале фильмы покажут на куполе планетария
Общество, 20.08.2019
Конкурсная программа фестиваля «Человек и природа» пополнилась секцией полнокупольного кино
В Чите построят зарядные станции для электромобилей
В Чите построят зарядные станции для электромобилей
Общество, 20.08.2019
Две из них появятся около больших торговых центров до конца этого года
В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте
В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте
Общество, 20.08.2019
В полётах на Суперджете 100 приняло участие более 100 детей
Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей
Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей
Общество, 20.08.2019
В мероприятии также примут участие коллективы из Читы, Хабаровска и Брянска
В Бурятии в День флага запустят 80 воздушных змеев
В Бурятии в День флага запустят 80 воздушных змеев
Общество, 20.08.2019
Также пройдёт флешмоб по растяжке российского триколора
В Иркутске состоится международный турнир по боевому самбо
В Иркутске состоится международный турнир по боевому самбо
Общество, 20.08.2019
За медали будут бороться самбисты из 15 стран мира
В Улан-Удэ проверили благоустройство площади Славы
В Улан-Удэ проверили благоустройство площади Славы
Общество, 20.08.2019
Срок сдачи 1 сентября, однако работы выполнены на 50%
В Улан-Удэ приступают к строительству ливнёвки на Сахьяновой
В Улан-Удэ приступают к строительству ливнёвки на Сахьяновой
Общество, 20.08.2019
Работы будут закончены вовремя, если не будет дождя

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^