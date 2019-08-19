Иркутский теннисист занял первое место международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В финале парного разряда вместе с партнёром они обыграли соперников из России и Украины



Иркутский теннисист Максим Лавыгин занял первое место в парном разряде на международном турнире ТЕ «Galina Cup», который с 12 по 16 августа проходил в Ереване в Армении. В турнире принимали участие более 150 спортсменов из разных стран мира.



В парном разряде за звание лучших боролись 12 пар теннисистов из России, Франции, Румынии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Португалии, Армении и Украины. В борьбе за золотые медали Максим Лавыгин в паре с теннисистом из Сочи Семёном Батиным обыграл соперников из России и Украины со счётом 6/4, 2/6 (10-7).



- Матч был очень сложный. Наш теннисист показал свой профессионализм и огромную волю к победе. Это не первое «золото» Максима, до этого он завоевывал медали высшей пробы на всероссийских и международных соревнованиях. Спортсмен очень усердный и целеустремленный, – передаёт слова председателя федерации тенниса Иркутской области Алёны Змановской пресс-служба минспорта региона.

