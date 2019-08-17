Оазис жизни: Байкальский заповедник в преддверии полувекового юбилея

26 сентября Байкальский государственный природный биосферный заповедник отмечает 50-летний юбилей со дня основания. Заповедник был создан 26 сентября 1969 года согласно постановлению Совета Министров РСФСР № 571 «Об организации Байкальского государственного заповедника Главохоты РСФСР». Накануне юбилея «Байкал-Daily» поинтересовался у директора Байкальского заповедника Василия Ивановича Сутула – чем живёт особо охраняемая природная территория сегодня?



На страже чудес природы



- Василий Иванович, с чего начинался Байкальский заповедник? С какой целью было решено его создать?



- Создание нашего заповедника было обосновано весомыми причинами. Прежде всего, надо понимать, что юг Байкала – промышленно освоенная и урбанизированная зона. Основной промышленный объект и один из основных загрязнителей природных ландшафтов Байкальского региона – БЦБК. Несомненно, важно минимизировать потенциальный ущерб от такого крупного предприятия. И Байкальский заповедник, находящийся всего в 40 км от комбината, стал своего рода заслоном на пути вредного воздействия на природу. К примеру, популяцию всем известного соболя в течение ХХ века истребляли трижды – в начале века, перед Великой Отечественной войной и в 1960-х годах. Этот уникальный вид удалось восстановить и приумножить благодаря заселению особей соболя на Хамар-Дабане, в пределах заповедника. Уже тогда было ясно: никакие меры, кроме запрета хозяйственной деятельности в пределах обитания соболя, не смогли исправить ситуацию по восстановлению популяции.



Кроме того, на юге Байкала за миллионы лет сформировались уникальные виды растительного сообщества, эндемики Южного Прибайкалья. Так, например, здесь есть реликты третичных широколиственных лесов, которые пережили оледенение.



- Кто стоял у истоков создания заповедника? Расскажите об учёных, которые приняли решение сохранять природное богатство именно путём создания заповедника – ветераны, первые руководители.



- Помнить людей, которые, можно сказать, жизнь положили ради сохранения первозданной природы, всегда будет важно. Прежде всего, это сотрудники кафедры ботаники Иркутского государственного университета – профессор Алексей Всеволодович Смирнов и доцент Нина Афанасьевна Епова. Поддержал предложение ботаников и ведущий зоолог ИГУ профессор Андрей Степанович Фетисов. Именно они обосновали необходимость создания заповедника, в своих научных трудах показали уникальность флоры байкальского региона, ценность территорий.



Инициатива по созданию учреждения была поддержана Управлением охотничье-промыслового хозяйства при Совете Министров Бурятской АССР и его руководителем Николаем Антоненко. Первым руководителем заповедника был назначен Трифон Сергеевич Кокорин.



Мир животных



- Какие виды флоры и фауны встречаются на территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника?



- У нас представлено большое количество видов растений и животных. К примеру, на территории Байкальского заповедника произрастают 1147 видов высших сосудистых растений, из них 13 видов включены в Красную книгу Российской Федерации и 48 видов в Красную книгу Республики Бурятия. Кроме того, в настоящее время известно 298 видов мхов, из которых 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации, и 9 видов в Красную книгу Республики Бурятия, выявлено 775 видов лишайников, в том числе занесённых в Красную книгу Российской Федерации 12 видов, в Красную книгу Республики Бурятии (2013 г.) 37 видов. Флора грибов составляет 367 видов. Из них в Красную книгу Российской Федерации включён 1 вид и 8 видов в Красную книгу Республики Бурятия.



Здесь встречаются 372 вида позвоночных животных, в том числе 52 вида млекопитающих, 299 видов птиц, 2 вида рептилий, 2 вида амфибий, ихтиофауна заповедника представлена 17 видами.



Из всех видов птиц, встречающихся на территории Байкальского государственного природного биосферного заповедника и его охранной зоны, 22 вида птиц занесены в Красную книгу Российской Федерации, 67 видов – в Красную книгу Республики Бурятия.



Среди млекопитающих 1 вид – северный олень (лесной подвид алтае-саянской популяции) – занесён в Красную книгу Российской Федерации и 5 видов в Красную книгу Республики Бурятия. Один вид земноводных – обычная остромордая лягушка – занесён в Красную книгу Республики Бурятия. Из представителей ихтиофауны 2 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия – ленок и таймень.



К настоящему времени на территории заповедника встречаются более 1700 видов беспозвоночных животных, отнесённых к 182 семействам и 27 отрядам. Среди бабочек есть виды, занесённые в Красную книгу России: – 1 вид – обыкновенный аполлон, и Красную книгу Республики Бурятия – 5 видов, такие, как обыкновенный аполлон, аполлон восточносибирский, аполлон Эверсманна, совковидка Тамануки, переливница большая.



Все эти виды, без исключения, являются объектами охраны и главной ценностью Байкальского заповедника. И чтобы сохранить всё это в первозданном виде, важно не подвергать изменениям среду обитания каждого представителя флоры и фауны.



Сохраняя первозданность



- Как, на ваш взгляд, влияет фактор заповедников на общую экологическую ситуацию в нашей республике?



- Чтобы ни говорили в обществе о выведении территории из хозяйственного оборота, именно такой подход является стабилизирующим фактором для сохранения природы – потому что мы не изменяем среду обитания объектов природы. Достаточно сказать, что на территории Байкальского заповедника практически исключены пожары по вине человека, в то время как лесопожарная обстановка на территории республики с каждым годом становится сложнее. Дело в том, что мы ограничиваем доступ людей в наши леса – прежде всего, «диких» туристов, которые зачастую являются виновниками лесных пожаров. Поэтому экологическая ситуация в Байкальском заповеднике благоприятная. Нам удалось сохранить исчезающие популяции северного оленя и целого ряда других животных.



Важна роль и экологического просвещения местного населения и наших гостей. Становится ясно: одними лишь запретительными мерами сложно изменить ситуацию – пришло время работать с подрастающим поколением, чтобы мальчики и девочки учились по-настоящему любить природу и не причинять вреда растениям и животным. Лучше предотвратить, воспитать людей, умеющих сохранять природные объекты в первозданном виде.



К примеру, в Кабанском заказнике улучшилась экологическая ситуация для рыб и птиц. В период осенней охоты наш заказник становится спасительным оазисом для пяти миллионов пернатых во время долгого перелёта – они могут отдохнуть, подкормиться. Также здесь расположены гнездовья многих видов. Кроме того, в акватории заказника полностью запрещён промышленный лов рыбы, а любительский – строго ограничен.



Животный мир Алтачейского заказника также уникален. Можно смело сказать: плотность диких копытных животных здесь одна из самых высоких по республике. Дорогого стоит увидеть в первозданных природных условиях косуль, изюбрей, которые зачастую даже не убегают при виде человека.



- Сегодня самые злободневные вопросы, стоящие перед республикой, – это охрана озера Байкал, борьба с незаконными вырубками лесов и против браконьеров. На ваш взгляд, эффективно ли выстроена работа в этом направлении?



- С точки зрения закона, работа в заповеднике выстроена эффективно, и сегодня можно констатировать, что перед злоумышленниками поставлен надёжный заслон. Благодаря слаженной работе службы охраны, задерживаются и привлекаются к ответственности нарушители, удалось свести на нет незаконные вырубки лесов на территории заповедника и случаи браконьерства.



Вместе с тем, не обходится без проблем: злоумышленники активно пользуются прорехами в законодательстве, которые позволяют им безнаказанно уходить от преследования. Сложно, например, бывает доказать, что перед тобой браконьер. Зачастую первая группа нарушителей бьёт зверя, вторая подбирает добычу.



Кроме того, не теряет актуальности вопрос качественного подбора кадров – важно замотивировать людей, чтобы они были принципиальными защитниками природы.



Природа знает лучше



- Каковы актуальные цели и задачи, стоящие перед Байкальским заповедником сегодня?



- Цель очевидна и понятна – сохранить природу в первозданном виде. Для этого необходимо решить четыре взаимосвязанные задачи. Во-первых, это эффективно выстроенные методы по охране природного достояния. Во-вторых, с каждым годом растёт значение профессиональной научно-исследовательской деятельности на территории заповедника. Специалисты должны знать, что нам предстоит сохранить, где необходимо усилить охранные меры. Научные работы затрагивают как мониторинг биоразнообразия, так и проблемные вопросы. В-третьих, необходимо расширять экологическое просвещение населения. И, в-четвёртых, – это развитие познавательного туризма, которое сегодня происходит очень активно. В отличие от «дикого» пляжного отдыха, люди наслаждаются первозданной природой, не нанося ей вред. Ещё в 2011 году Байкальский заповедник был выбран в числе 6 модельных природных территорий России по внедрению познавательного туризма. И наши усилия уже получили положительную оценку как властей страны, так и общества. Для нас важно создать такие условия для туристов, чтобы они становились ближе к природе, при этом относились к каждому насекомому, растению, животному с уважением, с любовью.



Также в преддверии юбилея хотелось бы отметить друзей заповедника, которые помогают нам в реализации задач, стоящих перед нашим учреждением сегодня. Это наши давние друзья и партнёры из Ассоциации сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская Тропа», которые уже более 15 лет помогают нам строить и поддерживать экологические тропы, акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (АО «СУЭК») и благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире», которые оказывают большую поддержку в вопросах сохранения заповедного мира Алтачейского заказника, и научно-исследовательские институты, которые помогают в изучении природных комплексов заповедника.



