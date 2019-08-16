Восемь летательных аппаратов выполнили перелёт из Читы на аэродром «Чойбалсан» в Монголии
Авиагруппа армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) прибыла на территорию Монголии для участия в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2019».
Восемь летательных аппаратов, четыре ударных – Ми-24 и столько же транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиачасти армии ВВС и ПВО, дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили перелёт из Читы на аэродром «Чойбалсан» в Монголии. Дальность маршрута составила около 550 километров.
В ходе практических действий подразделений России и Монголии авиагруппа ВВО окажет огневую поддержку с воздуха и выполнит поисково-разведывательные полёты в рамках учения.
Ранее на планирующих конференциях было достигнуто соглашение о возможности участия в активной фазе учения боевой авиации Восточного военного округа. Обсуждались возможности военных аэродромов на территории Монголии, по организации посадки, обслуживания, заправки техническими жидкостями и временной стоянки военных российских вертолетов, сообщает пресс-служба ВВО.
Авиагруппа ВВО прибыла в Монголию для участия в учении «Селенга-2019»
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