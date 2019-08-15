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В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом

В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом
Общество,  Фото:pixabay.com
На приобретение медтехники было направлено около 27 млн рублей

Первичное сосудистое отделение Больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова получило современное оборудование - новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, передвижной аппарат УЗИ для исследований сердца, сосудов и уникальную стабилоплатформу, аналогов которой нет в соседних регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На приобретение медтехники направлено около 27 млн рублей в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Национальные проекты - это инструмент решения самых насущных задач, которые поставлены в «майском» Указе президента РФ. Нацпроект «Здравоохранение» и его составляющее «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - это ответ на самые сложные вопросы сокращения смертности. На сегодня от сердечно-сосудистых заболеваний самое большое количество смертей, к сожалению. В целом по нацпроекту для Республики Бурятия предусмотрено почти 500 млн рублей. При этом в 2019 году - уже 76 млн рублей. За счёт этих средств приобретаются аппараты искусственной вентиляции лёгких, другая медтехника. И мы рассчитываем, что можем снизить смертность от инфарктов на 22%, от инсультов - почти на четверть. Но стремиться будем к большему, - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Отделение реанимации и интенсивной терапии получило 7 аппаратов искусственной вентиляции легких Drager Savina 300, которые сочетают исключительную простоту эксплуатации и обслуживания c высокой гибкостью, что позволит обеспечить 100% уход за пациентом.

- Аппараты искусственной вентиляции лёгких необходимы в острый период инсульта, во время нахождения пациента в реанимации. Аппараты УЗИ незаменимы для своевременной диагностики патологии сосудов, питающих головной мозг. Они удобны в применении, позволяют проводить обследование непосредственно у койки больного, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №1 Больницы скорой медицинской помощи Олег Сергеев.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» новым медицинским оборудованием также будут оснащены Региональный сосудистый центр республиканской больницы имени Семашко и первичное сосудистое отделение в Гусиноозерской центральной районной больницы. В ближайшие 6 лет всего планируется закупить около 300 единиц медтехники.

Сегодня болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения Бурятии. Самыми распространёнными патологиями являются ишемическая болезнь сердца, хронические заболевания сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, приводящие к инсультам и инфарктам. Ежегодно в республике только инсульты уносят около 450 жизней.

Каждый год в больнице скорой помощи проходят лечение более 1000 больных с инсультами. Последний раз оборудование в палаты реанимации приобреталось 6 лет назад.

12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и утверждены во исполнение «майского» Указа президента России Владимира Путина. 
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