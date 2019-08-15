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В Иркутске День знаний отметят в воскресенье

В Иркутске День знаний отметят в воскресенье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Торжественное событие решили не переносить на будний день

В Иркутске День знаний отметят в воскресенье, 1 сентября. Приказ об этом подписал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.

– В этом году 1 сентября приходится на воскресный день, что делает День знаний особенно торжественным. Родителям школьников и, особенно, первоклассников представится возможность посетить линейки, встретиться с учителями и классными руководителями, провести время с детьми в преддверии начала учебного года, – отметил начальник департамента.

В общеобразовательные организации уже подано 9330 заявлений от родителей первоклассников. Запись продлится до 5 сентября. Всего в 2019-2020 учебном году школы Иркутска будут посещать более 90 тысяч школьников.

На сегодня в Иркутске завершается приёмка школ. Специалисты департамента образования, надзорных и контролирующих органов проверяют готовность учебных заведений к началу учебного года. Особое внимание уделяется обеспечению безопасного пребывания детей в зданиях.

Кроме этого, готовятся к открытию школа в микрорайоне Лесной и новый корпус гимназии №25, а также школы №8 и №9, где выполнен капитальный ремонт, сообщает мэрия Иркутска. 
день знаний Иркутск
 
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