В Бурятии выбрали лучшего вожатого

Первое место разделили сразу два участника



С 12 по 14 августа в Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2019». Мероприятие проходило в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк».



Ребята показали всё своё мастерство в следующих этапах:

- «Методическое портфолио вожатого» – набор материалов, демонстрирующий умение вожатого решать задачи своей профессиональной деятельности);

- «Творческий номер «Визитка» – раскрытие в творческой форме своих лучших способностей и качеств в любом жанре;

- «Отрядное дело» – демонстрация умений создать, регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые отношения в группе детей;

- «Решение педагогической ситуации» – решение конкретной, нестандартной педагогической ситуации);

- «Игра с детьми» – проведение игры с детьми на открытой площадке).



По итогам конкурса места распределились следующим образом:

1 место – Бобылев Артём (ДООЦ «Рассвет») и Карнаухов Дмитрий (ДООЦ «Огонёк»);

2 место – Цыренова Надежда (ДОЛ «Берёзка» Минздрава РБ);

3 место – Очиров Валерий (ДЦ «Дружба» БРПК).



Приз в номинации «Инициатива и творчество» выиграла Юлия Кулешова (ДСОЛ «Байкальский Бор»). Обладателем номинации «Вожатский прорыв» стал Николай Калита (СОЛ «Энхалук», РСШОР). Номинацию «Преданность профессии» получила Дарья Приходченко (СОЛ «Старт»). Номинация «Творчество и вдохновение» ушла к Оксане Батуевой (ДООЦ «Байкальские волны», г. Улан-Удэ).



Также дипломы участников получили: Битухеев Бато (ДООЦ «Берёзка» г. Улан-Удэ), Шагжиева Эржена (ДООЦ «Родник», г. Улан-Удэ) и Кыштымова Анастасия (СОЛ «Надежда», г. Улан-Удэ). Лучшей группой поддержки стали болельщики из ДООЦ «Берёзка», Второе место у ДООЦ «Родник», третье – у ДСОЛ «Байкальский бор».



Победителям были вручены денежные призы, сертификаты от спонсоров, а также атрибутика конкурса «Вожатый года-2019», сообщает пресс-служба минспорта РБ со ссылкой на организаторов конкурса.

