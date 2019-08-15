Первое место разделили сразу два участника
С 12 по 14 августа в Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года-2019». Мероприятие проходило в детском оздоровительно-образовательном центре «Огонёк».
Ребята показали всё своё мастерство в следующих этапах:
- «Методическое портфолио вожатого» – набор материалов, демонстрирующий умение вожатого решать задачи своей профессиональной деятельности);
- «Творческий номер «Визитка» – раскрытие в творческой форме своих лучших способностей и качеств в любом жанре;
- «Отрядное дело» – демонстрация умений создать, регулировать и поддерживать эмоциональные и деловые отношения в группе детей;
- «Решение педагогической ситуации» – решение конкретной, нестандартной педагогической ситуации);
- «Игра с детьми» – проведение игры с детьми на открытой площадке).
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1 место – Бобылев Артём (ДООЦ «Рассвет») и Карнаухов Дмитрий (ДООЦ «Огонёк»);
2 место – Цыренова Надежда (ДОЛ «Берёзка» Минздрава РБ);
3 место – Очиров Валерий (ДЦ «Дружба» БРПК).
Приз в номинации «Инициатива и творчество» выиграла Юлия Кулешова (ДСОЛ «Байкальский Бор»). Обладателем номинации «Вожатский прорыв» стал Николай Калита (СОЛ «Энхалук», РСШОР). Номинацию «Преданность профессии» получила Дарья Приходченко (СОЛ «Старт»). Номинация «Творчество и вдохновение» ушла к Оксане Батуевой (ДООЦ «Байкальские волны», г. Улан-Удэ).
Также дипломы участников получили: Битухеев Бато (ДООЦ «Берёзка» г. Улан-Удэ), Шагжиева Эржена (ДООЦ «Родник», г. Улан-Удэ) и Кыштымова Анастасия (СОЛ «Надежда», г. Улан-Удэ). Лучшей группой поддержки стали болельщики из ДООЦ «Берёзка», Второе место у ДООЦ «Родник», третье – у ДСОЛ «Байкальский бор».
Победителям были вручены денежные призы, сертификаты от спонсоров, а также атрибутика конкурса «Вожатый года-2019», сообщает пресс-служба минспорта РБ со ссылкой на организаторов конкурса.
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
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