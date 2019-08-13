В Бурятии качественной питьевой водой пользуются 74,9 % населения



Качество питьевой воды остаётся стабильным, удельный вес проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не соответствующий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 4,7%, по микробиологическим – 2,1%. Качество питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения характеризуется улучшением по сравнению с 2016 годом. Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим составил 11,7%, по микробиологическим - 4,6%.



- Вместе с тем, остаётся значительной доля населения, использующая питьевую воду ненадлежащего качества (6,5%) и неисследованную воду (18,6%) в связи с отсутствием проведения органами местного самоуправления и гарантирующими организациями производственного контроля, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



С целью повышения качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствии с указом президента России от 07.05.2018 № 204 в республике ведётся работа по реализации федерального проекта «Чистая вода». Управлением Роспотребнадзора по Бурятии в целях формирования паспорта региональной программы повышения качества водоснабжения направлены соответствующие предложения.



Продолжается работа по понуждению органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов к исполнению федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» по результатам контрольно-надзорных мероприятий и в рамках судебного понуждения к разработке проектов зон санитарной охраны, планов мероприятий по приведению в соответствие источников и систем водоснабжения, обеспечению качества питьевой воды.







По результатам социально-гигиенического мониторинга и надзорных мероприятий, в Бурятии обеспеченность населения качественной питьевой водой составила 74,9%.