В Бурятии определены места для сбора дикоросов

Сборщикам ягод и грибов следует соблюдать правила противопожарной безопасности
В Бурятии определён список мест для сбора дикоросов, где жители могут находиться в условиях особого противопожарного режима.
- В местах сбора дикоросов и массового отдыха жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно, при строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба РАЛХ.
Лесники поясняют, что если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание. Все контакты, места массового посещения и сбора дикоросов размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.
При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно сообщить по телефону «горячей линии» 20-44-44 или в ближайшее лесничество.
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