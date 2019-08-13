В Бурятии определены места для сбора дикоросов







Лесники поясняют, что если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание. Все контакты, места массового посещения и сбора дикоросов размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.



При обнаружении лесного пожара следует незамедлительно сообщить по телефону «горячей линии» 20-44-44 или в ближайшее лесничество.

В Бурятии определён список мест для сбора дикоросов, где жители могут находиться в условиях особого противопожарного режима.- В местах сбора дикоросов и массового отдыха жители Бурятии могут находиться свободно и беспрепятственно, при строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба РАЛХ.