В Бурятии прошёл международный марафон «Чистый Байкал»: фоторепортаж

11 августа в районе села Максимиха в Бурятии состоялся второй международный марафон «Чистый Байкал». Он проводился на призы мастера спорта международного класса, победительницы многих марафонов, в том числе чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция, разбитая на 6 этапов) 1994 года Натальи Соломинской. В 2018 году спортсменка провела первый марафон «Чистый Байкал» на свои призы.
В этом году поучаствовать в марафоне приехали жители 52 российских городов, а также атлеты и любители из-за рубежа. Здесь собралось около 1,5 тысяч человек.
Также днём ранее в лагере «Ровесник» в Максимихе прошёл круглый стол с волонтёрами и спортсменами по вопросам экологии «О Байкале начистоту».
Что касается самого состязания, то участники могли выбрать подходящую для своего уровня дистанцию, всего их было 4: забег на 3 км - для детей и любителей, забеги на 10 км, 21,1 – полумарафон, и 42,2 км – марафон для профессионалов.
Опубликованы на сегодня результаты соревнований. Также недавно в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, как финишировал самый возрастной участник марафона (82 года). Пользователи восхищаются дедушкой и желают ему здоровья.
Результаты марафона:
забег на 3 км:
1 место – Максим Любовников (16 лет);
2 место – Сергей Борисов (15 лет);
3 место – Никита Бельков (15 лет).
забег на 10 км:
1 место – Сергей Соловьёв (21 год);
2 место – Максим Субботин (25 лет);
3 место – Николай Вербицкий (23 года).
забег на 21,1 км:
1 место – Андрей Попов (22 года);
2 место – Одхүү Гал-эрдэнэ (32 года);
3 место – Болдоо Одбаяр (26 лет).
Забег на 42,2 км:
1 место – Бямбажав Цэвээнравдан (29 лет);
2 место – Гантулга Дамбадаржаа (30 лет);
3 место – Бат-эрдэнэ Гансүх (24 года).