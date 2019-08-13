В Бурятии прошёл международный марафон «Чистый Байкал»: фоторепортаж



11 августа в районе села Максимиха в Бурятии состоялся второй международный марафон «Чистый Байкал». Он проводился на призы мастера спорта международного класса, победительницы многих марафонов, в том числе чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция, разбитая на 6 этапов) 1994 года Натальи Соломинской. В 2018 году спортсменка провела первый марафон «Чистый Байкал» на свои призы.



В этом году поучаствовать в марафоне приехали жители 52 российских городов, а также атлеты и любители из-за рубежа. Здесь собралось около 1,5 тысяч человек.



Также днём ранее в лагере «Ровесник» в Максимихе прошёл круглый стол с волонтёрами и спортсменами по вопросам экологии «О Байкале начистоту».

Что касается самого состязания, то участники могли выбрать подходящую для своего уровня дистанцию, всего их было 4: забег на 3 км - для детей и любителей, забеги на 10 км, 21,1 – полумарафон, и 42,2 км – марафон для профессионалов.



Опубликованы на сегодня результаты соревнований. Также недавно в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, как финишировал самый возрастной участник марафона (82 года). Пользователи восхищаются дедушкой и желают ему здоровья.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Марафон «Чистый Байкал». Финиш 82-летнего участника 👍 Он бежал 3 часа 26 минут . Источник: @agnormark #baikal #байкал Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 11 Авг 2019 в 8:02 PDT



Результаты марафона: Также днём ранее в лагере «Ровесник» в Максимихе прошёл круглый стол с волонтёрами и спортсменами по вопросам экологии «О Байкале начистоту».Что касается самого состязания, то участники могли выбрать подходящую для своего уровня дистанцию, всего их было 4: забег на 3 км - для детей и любителей, забеги на 10 км, 21,1 – полумарафон, и 42,2 км – марафон для профессионалов.Опубликованы на сегодня результаты соревнований. Также недавно в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, как финишировал самый возрастной участник марафона (82 года). Пользователи восхищаются дедушкой и желают ему здоровья.