На юбилей Усолья-Сибирского приедет Юлия Савичева и Шура





31 августа состоится празднование 350-летия города Усолья-Сибирского Иркутской области. День города пройдёт с большим размахом, сообщает пресс-служба местной администрации.



Центром массовых гуляний станет стадион «Химик», где усольчан и многочисленных гостей города ждёт множество интересных и ярких событий. С 12:00 до 13:00 часов от Комсомольской площади до стадиона промарширует праздничное шествие «Разноцветный юбилей». Затем с 13:00 до 14:00 часов состоится городской театрализованный праздник «Город глазами детей». С 14:00 до 16:00 часов будет проведена площадка «Усольская слобода». А с 19:00 до 22:00 часов пройдёт вечерняя праздничная программа с участием группы «Меланж», Шуры и Юлии Савичевой. Завершится празднество в 22:00 праздничным салютом.



