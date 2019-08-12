В Иркутске пройдёт фестиваль, посвящённый Дню Флага



22 августа в городе Иркутске состоится семейно-патриотический фестиваль, посвящённый Дню Флага. В мероприятии примет участие губернатор региона Сергей Левченко.



Фестиваль пройдёт с 12:00 до 15:00 часов в сквере имени Кирова. В рамках праздника выступят творческие коллективы, будут проведены мастер-классы, а также будут работать интерактивных площадок. Об этом сообщает управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



Напомним, что 22 августа года наша страна отмечает важный государственный праздник – День Флага, символа национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В этот день в 1991 году на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Официально флаг был утверждён в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным был подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», который установил отмечать день флага 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.

