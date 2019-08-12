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Театры из Бурятии и Монголии примут участие в фестивале в Иркутске

Театры из Бурятии и Монголии примут участие в фестивале в Иркутске
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На театральном фестивале «Байкальский Талисман» покажут спектакли, созданные на основе национальной литературы или фольклора

С 5 по 11 сентября в иркутском театре юного зрителя имени Александра Вампилова пройдёт первый международный театральный фестиваль «Байкальский Талисман». В нём примут участие театры из регионов России, а также Китая, Кореи и Монголии. Нашу страну будут представлять театры из Якутии, Бурятии и два иркутских театра: ТЮЗ им. А. Вампилова и театр кукол «Аистёнок».

Идея фестиваля – показ спектаклей, созданных на основе национальной литературы или фольклора народов, населяющих эти страны и регионы. Спектакли в первую очередь предназначены для детской и подростковой аудитории. Некоторые спектакли будут исполняться на национальных языках с синхронным переводом на русский.

Открытие фестиваля состоится на сцене ТЮЗа им. А. Вампилова вечером 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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