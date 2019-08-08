В Улан-Удэ пройдёт акция к 80-летию битвы на Халхин-Голе



Принять участие в торжественном мероприятии придут неравнодушные жители города Улан-Удэ, представители патриотических объединений, общественные организации, школьники и студенты.



Министерство спорта и молодёжной политики совместно с администрацией Улан-Удэ проведёт встречу участников V международной экспедиции в рамках акции «Пламя гордости за Победу». Проект получил президентский грант на проведение автопробега.



Участники пройдут маршрут более 5 000 километров. 50 юношей и девушек проведут встречи с молодёжью, лекции по истории вооружённого конфликта на Халхин-Голе, возложение гирлянд к памятникам, спортивные соревнования и творческие выступления. Будет проведён ремонт памятников, а также установка памятных знаков, создание условий для поисковых работ в местах боев.



Маршрут экспедиции таков: Иркутск – Шелехов – Слюдянка – Байкальск - Улан-Удэ – Кяхта – Дархан - Улан-Батор - Халхин-Гол - Улан-Батор – Кяхта – Иркутск.



По результатам экспедиции будет подготовлен фильм «Халхин-Гол: 80 лет» и электронный сборник работ научно-практической конференции, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



В мероприятии примут участие горожане, представители патриотических объединений, школьники и студенты15 августа в 11:00 на Мемориале Победы пройдёт торжественная акция, приуроченная к празднованию 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.