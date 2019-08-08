В Бурятии прошёл посвящённый 80-летию битвы на Халхин-Голе митинг



В мероприятии приняли участие главы Селенгинского и Кяхтинского районов, представители администраций, члены Селенгинского историко-географического общества, военный оркестр 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и юноармейцы двух районов.



Митинг прошёл на Мемориале битвы на Халхин-Голе, установленном в 1969 году. Это единственный в России памятник, посвящённый боевому братству советских и монгольских воинов.



20 селенгинцев-юноармейцев стали участниками экспедиции до Улан-Батора в рамках реализации гранта, который выиграло Селенгинское историко-географическое общество. В Улан-Баторе будет установлена памятная мемориальная плита воинам-селенгинцам, участвовавшим в битве на Халхин-Голе, сообщают организаторы мероприятия.



Справка:



Бои на Халхин-Голе - это вооружённый конфликт между СССР и Монголией с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой. Продолжался он с весны по осень 1939 года у монгольской реки Халхин-Гол. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось разгромом армии Японии.





5 августа в Кяхте прошёл митинг, посвящённый 80-летию битвы на реке Халхин-Гол.