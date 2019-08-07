Ущерб составил 75 тысяч рублей
В полицию с заявлением о краже запчастей для трактора обратился 49-летний житель деревни Грановщина Иркутского района. Преступление произошло ночью, когда неизвестные проникли на территорию частного дома и украли их, после чего скрылись на своём автомобиле. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.
- Ориентировка на машину была передана наружным нарядам. Спустя несколько часов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и задержали одного из злоумышленников. Им оказался 21-летний иркутянин, который сознался в содеянном. Вскоре полицейскими был задержан его 19-летний напарник. Похищенные запчасти изъяты и переданы владельцу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За кражу возбуждено уголовное дело.
Жители Иркутской области украли запчасти для трактора
Общество, Фото:
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