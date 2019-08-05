Улан-удэнцы украли у девушки 150 тысяч рублей





Поздно вечером 29 июля 24-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже. Девушка рассказала, что неизвестный украл из её расстёгнутой сумки телефон на одном из вещевых рынков Октябрьского района.



Злоумышленниками оказались 19-летний житель Улан-Удэ, а также его 23-летний друг. Установлено, что приятель, воспользовавшись украденным телефоном, через мобильный сервис совершил с банковского счёта потерпевшей кражу денег в сумме 150 тысяч рублей.



Деньги приятели потратили в увеселительных заведениях «На всё потратили, где пропили, где что», уточнил одни из задержанных. Мобильный передали знакомому для продажи.









- Известно, что подозреваемые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и отбывали наказание в одной исправительной колонии, откуда освободились в текущем году, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Украденный телефон найден и изъят полицейскими. За кражу возбуждены уголовные дела.



Злоумышленники частично возместили причинённый ущерб - в сумме 11 тысяч рублей.