В Иркутске пройдёт праздник двойняшек и близнецов



В Иркутске 4 августа на танцевальной площадке «Сиднейская опера» пройдёт праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В программе – участие близнецов и двойняшек с мамами в конкурсе «Фэмили лук», розыгрыш благотворительной лотереи, выступление творческих коллективов, народные игры, интерактивные площадки, фотозоны, награждение победителей фотоконкурса «Похожие разности». Начало мероприятия – в 14:00.



В областном центре праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности» проводится во второй раз. В прошлом году в нём приняли участие более 200 человек.



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