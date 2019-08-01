В Иркутске пройдёт праздник двойняшек и близнецов

Праздник «Похожие разности» состоится уже во второй раз
В Иркутске 4 августа на танцевальной площадке «Сиднейская опера» пройдёт праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В программе – участие близнецов и двойняшек с мамами в конкурсе «Фэмили лук», розыгрыш благотворительной лотереи, выступление творческих коллективов, народные игры, интерактивные площадки, фотозоны, награждение победителей фотоконкурса «Похожие разности». Начало мероприятия – в 14:00.
В областном центре праздник близнецов и двойняшек «Похожие разности» проводится во второй раз. В прошлом году в нём приняли участие более 200 человек.
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