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Озеленением Улан-Удэ займутся специалисты БГСХА

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они предлагают обучать, проводить переподготовку специалистов по озеленению и оказывать консультирование проектов

Сегодня в рамках рабочей поездки и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова. Во время визита он осмотрел кабинет флористики, подсобное хозяйство учебного заведения и самую большую городскую клумбу, на которой высажено 20 тысяч цветов.

Но главной целью визита стало рассмотрение вопроса дальнейшего сотрудничества академии и администрации города в озеленении Улан-Удэ.

По словам специалистов БГСХА, свою помощь и проекты они предлагают комитету городского хозяйства ещё с начала 2000-х, однако всё это время академия оставалась неуслышанной.

- Зелёный город – это не только скверы и парки, цветники и клумбы. Но это ещё и город с естественной природой, комфортным общественным пространством и чистым воздухом. Для реализации данной программы нерешённых вопросов очень много. Это отсутствие научно-обоснованного ассортимента видов растений и специальных технологий, отсутствие нужного количества нужного посадочного материала и наличия квалифицированных специалистов. Это только малая часть, - отмечают преподаватели БГСХА.

В качестве помощи в благоустройстве города вуз предлагает обучать у них, проводить переподготовку специалистов по озеленению, оказывать консультирование, проводить научное сопровождение проектов.

Помимо этого, академия сможет продавать саженцы городу.

- Для этого у нас есть все необходимые мощности. У нас есть несколько теплиц, и мы можем ежегодно реализовывать до 50 тысяч цветочной рассады, около 3 тысяч саженцев тополя, 300 саженцев акации, - рассказал ректор БГСХА Галсан Дареев.

Также на благо столицы Бурятии смогут работать и студенты. Таким образом они применят и получат новые практические знания, получая при этом заработную плату.

Игорь Шутенков отметил, что работа на городской площадке - хороший способ сделать себе неплохое портфолио.

- Если говорить о студентах, практически это будет их визитная карточка, готовое портфолио, что студент в итоге может. Ведь в дальнейшем им нужно будет рекомендовать и предлагать себя, когда они будут трудоустраиваться, и городская площадка - это отличный способ создать своё собственное портфолио, - подытожил и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков          
озеленение
 
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