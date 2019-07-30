Утверждён перечень потенциально опасных пород собак

Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещено
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте кабмина.
Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещается, исключая случаи, когда животное находится на принадлежащей владельцу по праву собственности или на другом законном основании огороженной территории.
В пояснительной записке говорится, что в список включены породы собак и их метисы, которые обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы и которые представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. В перечень также попали используемые для травли породы и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.
Опасными признаны акбаш, бразильский бульдог, американский бандог, северокавказская собака, бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог, волко-собачьи гибриды, булли кутта, амбульдог, бэндог, волкособ (гибрид волка), питбульмастиф, а также возможные помеси этих пород.
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Выгуливать таких собак без намордника и поводка запрещено
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