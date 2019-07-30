Проверка будет осуществляться с 10:00 до 11:00
31 июля в республике пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 11:00 будут запущены электросирены, которые будут сопровождаться речью «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Сигнал повторяется три раза, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Также специалисты обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка КСЭОН проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
Общество, Фото:
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