Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения

Проверка будет осуществляться с 10:00 до 11:00

31 июля в республике пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 11:00 будут запущены электросирены, которые будут сопровождаться речью «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Сигнал повторяется три раза, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Также специалисты обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка КСЭОН проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца.

