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Жителей Бурятии возмутило видео с измученными слонами в Якутске

Жителей Бурятии возмутило видео с измученными слонами в Якутске
Общество, 
Пользователи пришли в ужас, увидев, в каком виде привезли животных итальянского цирка в Якутск

В середине июля в Якутск приехал цирк легендарной итальянской династии Тони с новой программой «Слоны и тигры». Однако жители Якутска не обрадовались. Они стали очевидцами того, в каких условиях перевозят слонов и в каком состоянии находятся животные после длительной поездки в тесном кузове грузовика.

В Сети распространилось видео, в котором показано как два слона пытаются выбраться из машины. Жители Бурятии шокированы и возмущены, оставляя гневные комментарии в местных пабликах, к примеру, в ves_ulan_ude_




В комментариях жители Бурятии пишут: «Это же натуральное издевательство над живым, разумным существом», «А как их бьют, чтобы они трюки выполняли? Там, за закрытыми дверями. Это просто живодерство», «Никогда не ходила в цирк и детей не водила, я считаю, что это издевательство над животными. Тюрьма», «Не нужно ходить и поддерживать этот бизнес, эксплуатируют беззащитных животных, наживаются на них! А люди еще и детям показывают, надо наоборот объяснять, что это садизм!».

Некоторые пользователи сети похвалили цирк Бурятии, где нет номеров с животными.

«Тоже считаю, что это издевательством над животными. Все-таки наш бурятский цирк - молодцы, они не используют животных в своих представлениях, а используют исключительно свои артистические способности!», «зато у нас в УУ полные аншлаги в цирках!!!»




В Якутии тем временем идёт сбор подписей под петицией об отмене циркового шоу с участием животных, на сегодняшний день петицию подписали более 19 тысяч человек.

В петиции говорится:

«Всякий раз, наблюдая за тем, как тигры прыгают через горящий обруч, медведи ездят на велосипедах и т.д. зрители думают о том, насколько же умны животные, и, главное, с каким удовольствием они делают все эти трюки. Но если бы люди знали, что происходит за кулисами.

Оказаться в цирке для животного - это значит навеки потерять свободу, 95% времени проводить в одиночестве, в тесной клетке, где невозможно встать в полный рост и развернуться. Из-за скуки и неестественных условий у них развивается стереотипное поведение. Животные кусают себя, бьются о клетку и т.д.

Спаси животных - закрой жестокий цирк.

На территории Италии с 2017 года запрещено использование животных в цирках».




Создатели петиции требуют, чтобы правительство Республики Саха (Якутия), глава Якутска Сардаана Авксентьева проверили законность мероприятия и состояние животных после поездки. Также они обращаются к жителям с просьбой не покупать билеты в цирк.

Между тем в Якутске идет широкая реклама шоу. Информационное агентство «ЯСИЯ» выпустили большой материал по этой теме.

- Такие цирки традиционны. И про себя мы можем сказать: мы очень любим своих животных, они наша семья. И они, представьте себе, любят цирк, очень скучают без работы. И о наших животных мы можем сказать, что они доживут свой век с нами, потому что выпустить их на волю невозможно, они там не выживут, - прокомментировал создание петиции ведущий цирка Сергей Бондарчук.
дикие животные цирк
 
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