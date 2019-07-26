Жителей Бурятии возмутило видео с измученными слонами в Якутске









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 25 Июл 2019 в 7:10 PDT



В комментариях жители Бурятии пишут: «Это же натуральное издевательство над живым, разумным существом», «А как их бьют, чтобы они трюки выполняли? Там, за закрытыми дверями. Это просто живодерство», «Никогда не ходила в цирк и детей не водила, я считаю, что это издевательство над животными. Тюрьма», «Не нужно ходить и поддерживать этот бизнес, эксплуатируют беззащитных животных, наживаются на них! А люди еще и детям показывают, надо наоборот объяснять, что это садизм!».



Некоторые пользователи сети похвалили цирк Бурятии, где нет номеров с животными.



«Тоже считаю, что это издевательством над животными. Все-таки наш бурятский цирк - молодцы, они не используют животных в своих представлениях, а используют исключительно свои артистические способности!», «зато у нас в УУ полные аншлаги в цирках!!!» В комментариях жители Бурятии пишут: «Это же натуральное издевательство над живым, разумным существом», «А как их бьют, чтобы они трюки выполняли? Там, за закрытыми дверями. Это просто живодерство», «Никогда не ходила в цирк и детей не водила, я считаю, что это издевательство над животными. Тюрьма», «Не нужно ходить и поддерживать этот бизнес, эксплуатируют беззащитных животных, наживаются на них! А люди еще и детям показывают, надо наоборот объяснять, что это садизм!».Некоторые пользователи сети похвалили цирк Бурятии, где нет номеров с животными.«Тоже считаю, что это издевательством над животными. Все-таки наш бурятский цирк - молодцы, они не используют животных в своих представлениях, а используют исключительно свои артистические способности!», «зато у нас в УУ полные аншлаги в цирках!!!»









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экспертный центр «БурЭко» (@bureco03) 25 Июл 2019 в 6:57 PDT



В Якутии тем временем идёт сбор подписей под петицией об отмене циркового шоу с участием животных, на сегодняшний день петицию подписали более 19 тысяч человек.



В петиции говорится:



«Всякий раз, наблюдая за тем, как тигры прыгают через горящий обруч, медведи ездят на велосипедах и т.д. зрители думают о том, насколько же умны животные, и, главное, с каким удовольствием они делают все эти трюки. Но если бы люди знали, что происходит за кулисами.



Оказаться в цирке для животного - это значит навеки потерять свободу, 95% времени проводить в одиночестве, в тесной клетке, где невозможно встать в полный рост и развернуться. Из-за скуки и неестественных условий у них развивается стереотипное поведение. Животные кусают себя, бьются о клетку и т.д.



Спаси животных - закрой жестокий цирк.



На территории Италии с 2017 года запрещено использование животных в цирках». В Якутии тем временем идёт сбор подписей под петицией об отмене циркового шоу с участием животных, на сегодняшний день петицию подписали более 19 тысяч человек.В петиции говорится:«Всякий раз, наблюдая за тем, как тигры прыгают через горящий обруч, медведи ездят на велосипедах и т.д. зрители думают о том, насколько же умны животные, и, главное, с каким удовольствием они делают все эти трюки. Но если бы люди знали, что происходит за кулисами.Оказаться в цирке для животного - это значит навеки потерять свободу, 95% времени проводить в одиночестве, в тесной клетке, где невозможно встать в полный рост и развернуться. Из-за скуки и неестественных условий у них развивается стереотипное поведение. Животные кусают себя, бьются о клетку и т.д.Спаси животных - закрой жестокий цирк.На территории Италии с 2017 года запрещено использование животных в цирках».









В середине июля в Якутск приехал цирк легендарной итальянской династии Тони с новой программой «Слоны и тигры». Однако жители Якутска не обрадовались. Они стали очевидцами того, в каких условиях перевозят слонов и в каком состоянии находятся животные после длительной поездки в тесном кузове грузовика.В Сети распространилось видео, в котором показано как два слона пытаются выбраться из машины. Жители Бурятии шокированы и возмущены, оставляя гневные комментарии в местных пабликах, к примеру, в ves_ulan_ude_Создатели петиции требуют, чтобы правительство Республики Саха (Якутия), глава Якутска Сардаана Авксентьева проверили законность мероприятия и состояние животных после поездки. Также они обращаются к жителям с просьбой не покупать билеты в цирк.Между тем в Якутске идет широкая реклама шоу. Информационное агентство «ЯСИЯ» выпустили большой материал по этой теме.- Такие цирки традиционны. И про себя мы можем сказать: мы очень любим своих животных, они наша семья. И они, представьте себе, любят цирк, очень скучают без работы. И о наших животных мы можем сказать, что они доживут свой век с нами, потому что выпустить их на волю невозможно, они там не выживут, - прокомментировал создание петиции ведущий цирка Сергей Бондарчук.