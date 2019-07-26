4 иркутских хоккеиста стали кандидатами в сборную России

У всех есть опыт выступления за сборную



Иркутские хоккеисты Михаил и Андрей Прокопьевы, Александр Егорычев и Владислав Кузнецов включены в расширенный список кандидатов в национальную сборную страны по хоккею с мячом. Такое решение принял тренерский штаб команды в составе главного тренера Павла Франца и его помощников Михаила Свешникова и Ильяса Хандаева.



По информации официального сайта Федерации хоккея с мячом России, список кандидатов содержит 33 фамилии – это 4 вратаря, 8 защитников, 15 полузащитников и 6 нападающих, представляющих 8 клубов Суперлиги и один шведский.



Все четверо из Иркутска представляют хоккейный клуба «Байкал-Энергия» и уже имеют опыт выступления за сборную. Братья Прокопьевы и Александр Егорычев являются двукратными чемпионами мира. А вот Владислав Кузнецов играл пока только за студенческую сборную России и в её составе стал обладателем золотой медали Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.



В календаре сборной России на предстоящий сезон – участие в очередном турнире четырёх наций (I этап Сёдерхамн, Швеция, с 20 по 22 декабря и II этап Финляндия, с 24 по 26 января) и чемпионате мира (Иркутск, с 28 марта по 5 апреля). Об этом сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».

