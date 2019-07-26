У всех есть опыт выступления за сборную
Иркутские хоккеисты Михаил и Андрей Прокопьевы, Александр Егорычев и Владислав Кузнецов включены в расширенный список кандидатов в национальную сборную страны по хоккею с мячом. Такое решение принял тренерский штаб команды в составе главного тренера Павла Франца и его помощников Михаила Свешникова и Ильяса Хандаева.
По информации официального сайта Федерации хоккея с мячом России, список кандидатов содержит 33 фамилии – это 4 вратаря, 8 защитников, 15 полузащитников и 6 нападающих, представляющих 8 клубов Суперлиги и один шведский.
Все четверо из Иркутска представляют хоккейный клуба «Байкал-Энергия» и уже имеют опыт выступления за сборную. Братья Прокопьевы и Александр Егорычев являются двукратными чемпионами мира. А вот Владислав Кузнецов играл пока только за студенческую сборную России и в её составе стал обладателем золотой медали Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.
В календаре сборной России на предстоящий сезон – участие в очередном турнире четырёх наций (I этап Сёдерхамн, Швеция, с 20 по 22 декабря и II этап Финляндия, с 24 по 26 января) и чемпионате мира (Иркутск, с 28 марта по 5 апреля). Об этом сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».
4 иркутских хоккеиста стали кандидатами в сборную России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поля обработали специальными средствами
Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки
В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий
Всего в 2019 году в районе зарегистрировали 6 пар близнецов
Фестиваль закончится 28 июля
«Крепкий орешек» оказался по зубам Алтаю, Кузбассу и Приангарью
В парке имени Орешкова разместят инновационную площадку по концепции PlayHub
Также там установят для влюблённых скамью примирения
Родителей детей в Улан-Удэ устроили акцию протеста
Баярма Зодбоева уже удивила подписчиков необычным снимком у памятника Ленину
Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка Михаил Попкова
Оценивать качество городской среды в Бурятии будут по 36 индикаторам
Это будет юбилейный 20-й слёт
Николай Вербицкий претендует на попадание в состав сборной страны по лёгкой атлетике
На сегодня отдохнули около 600 детей