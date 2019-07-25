Агинка получила полмиллиона на телефестивале в Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба администрации муниципального района «Могойтуйский район»

В Бурятии состоялся финал международного фестиваля детского творчества монголоязычных народов



23 июля в Улан-Удэ прошёл международный телевизионный фестиваль детского творчества монголоязычных народов мира «Гэгээн аласай одод 2019». На конкурс в Русский драматический театр съехались самые яркие, юные таланты – победители отборочных туров Монголии, Внутренней Монголии, Бурятии и Агинского Бурятского округа.



Могойтуйский район Забайкалья в номинации «Хореография» представила ученица восьмого класса Ага-Хангильской средней школы Сарюна Дондокова. Выступая на мероприятии такого уровня, ей удалось побороть волнение и оказаться на высоте. По итогам конкурса она получила бронзовую медаль, ценные призы и 500 000 тугриков.



Сарюна ведёт активную творческую и общественную жизнь в школе, в очередной раз подтверждая поговорку, что талантливый человек талантлив во всём. Неоднократно занимала призовые места и становилась победительницей на районных, окружных и краевых конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.

