В Бурятии состоялся финал международного фестиваля детского творчества монголоязычных народов
23 июля в Улан-Удэ прошёл международный телевизионный фестиваль детского творчества монголоязычных народов мира «Гэгээн аласай одод 2019». На конкурс в Русский драматический театр съехались самые яркие, юные таланты – победители отборочных туров Монголии, Внутренней Монголии, Бурятии и Агинского Бурятского округа.
Могойтуйский район Забайкалья в номинации «Хореография» представила ученица восьмого класса Ага-Хангильской средней школы Сарюна Дондокова. Выступая на мероприятии такого уровня, ей удалось побороть волнение и оказаться на высоте. По итогам конкурса она получила бронзовую медаль, ценные призы и 500 000 тугриков.
Сарюна ведёт активную творческую и общественную жизнь в школе, в очередной раз подтверждая поговорку, что талантливый человек талантлив во всём. Неоднократно занимала призовые места и становилась победительницей на районных, окружных и краевых конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.
Агинка получила полмиллиона на телефестивале в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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