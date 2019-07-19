Пять девушек из Бурятии борются за титул «Мисс Монголия»

Сразу пять девушек из Бурятии претендуют на титул «Miss Mongolia 2019» в Улан-Баторе.
«Байкал-Daily» уже сообщал об одной из конкурсанток – известной участнице конкурсов красоты из Бурятии Виктории Дашиевой.
Также поборются за титул «Краса Бурятии 2019» Алтана Ангархаева, Вице-краса Бурятии и артистка балета театра «Байкал» Сэсэгма Даиндарова, вице юная Краса Бурятии Надежда Шагдурова и ещё одна юная представительница конкурса Оксана Куприянова.
Сэсэгма Даиндарова
Девушки уже продефилировали на открытии главного национального праздника Наадам, приняли участие в показе модного дома Iveel Brand.
17 июля прошёл один из этапов международного конкурса – «Мисс знаний», где девушки готовили презентацию на тему «Гордость Монгольских наций».
- Я рассказала про свою малую родину, про свой Тункинский район. Находясь здесь, я понимаю, что места лучше Тунки на самом деле нет, я с недавних пор начала ценить это. Раньше не замечала всю красоту своего района. Ну а вообще, все девочки - молодцы, все достойно выступили, все были лучшими, - поделилась впечатлениями Алтана Ангархаева.
Алтана Ангархаева
Виктория Дашиева сообщила, что на этом конкурсном этапе она рассказала об особенностях Байкала и затронула тему экологии.
- Следующим этапом будет «Мисс Спорт», там я в себе уверена на 100%, - пишет Виктория. Известная красавица – мастер спорта по стрельбе из лука.
Надежда Шагдурова
Удачи девушкам пожелала директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.
«Такие красивые и талантливые, а, главное, умные! Всем нам удачи!» - написала она.
Оксана Куприянова
Финал конкурса пройдёт 29 июля.