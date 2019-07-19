19 Июля

18 Июля

Популярное

Пять девушек из Бурятии борются за титул «Мисс Монголия»

Пять девушек из Бурятии борются за титул «Мисс Монголия»
Общество,  Фото:Руфина Уюина
Участницы конкурса «Мисс Монголия» рассказали жюри о Байкале и Тункинском районе

Сразу пять девушек из Бурятии претендуют на титул «Miss Mongolia 2019» в Улан-Баторе.

«Байкал-Daily» уже сообщал об одной из конкурсанток – известной участнице конкурсов красоты из Бурятии Виктории Дашиевой


 

Также поборются за титул «Краса Бурятии 2019» Алтана Ангархаева, Вице-краса Бурятии и артистка балета театра «Байкал» Сэсэгма Даиндарова, вице юная Краса Бурятии Надежда Шагдурова и ещё одна юная представительница конкурса Оксана Куприянова. 


Сэсэгма Даиндарова


Девушки уже продефилировали на открытии главного национального праздника Наадам, приняли участие в показе модного дома Iveel Brand.

17 июля прошёл один из этапов международного конкурса – «Мисс знаний», где девушки готовили презентацию на тему «Гордость Монгольских наций».

- Я рассказала про свою малую родину, про свой Тункинский район. Находясь здесь, я понимаю, что места лучше Тунки на самом деле нет, я с недавних пор начала ценить это. Раньше не замечала всю красоту своего района. Ну а вообще, все девочки - молодцы, все достойно выступили, все были лучшими, - поделилась впечатлениями Алтана Ангархаева. 


Алтана Ангархаева 


Виктория Дашиева сообщила, что на этом конкурсном этапе она рассказала об особенностях Байкала и затронула тему экологии.

- Следующим этапом будет «Мисс Спорт», там я в себе уверена на 100%, - пишет Виктория. Известная красавица – мастер спорта по стрельбе из лука. 


Надежда Шагдурова


Удачи девушкам пожелала директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.

«Такие красивые и талантливые, а, главное, умные! Всем нам удачи!» - написала она. 


Оксана Куприянова 
  

Финал конкурса пройдёт 29 июля.



конкурс красоты Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии центр занятости предложил инвалиду с тростью вакансию уборщицы
В Бурятии центр занятости предложил инвалиду с тростью вакансию уборщицы
Общество, 19.07.2019
Прокурорские проверки выявили повсеместно нарушения прав инвалидов на занятость и труд
В Улан-Удэ оштрафовали колонию-поселение
В Улан-Удэ оштрафовали колонию-поселение
Общество, 19.07.2019
В колонии-поселении выявлены нарушения санитарных норм
По Бурятии местами дожди, грозы
По Бурятии местами дожди, грозы
Общество, 19.07.2019
В Улан-Удэ вновь обещают грозу с дождём
В Ангарске поставят фотоловушки на мусорящих
В Ангарске поставят фотоловушки на мусорящих
Общество, 18.07.2019
Таким образом городские власти решили бороться с несанкционированными свалками
Читинцы победили в первенстве ДФО по велоспорту
Читинцы победили в первенстве ДФО по велоспорту
Общество, 18.07.2019
Вторыми стали усольцы, третьими – кемеровчане
В Усолье-Сибирском проведут фестиваль скульптур
В Усолье-Сибирском проведут фестиваль скульптур
Общество, 18.07.2019
В мастерстве будут состязаться лучшие скульпторы Иркутской области
В Забайкалье проведут конкурс рыбаков
В Забайкалье проведут конкурс рыбаков
Общество, 18.07.2019
Вся выловленная рыба пойдёт на уху для гостей фестиваля
В Чите устроят обливание водой по-армянски
В Чите устроят обливание водой по-армянски
Общество, 18.07.2019
Фестиваль воды пройдёт в столице Забайкалья 28 июля
В Бурятии пройдёт ярмарка «Сделано в Мухоршибири»
В Бурятии пройдёт ярмарка «Сделано в Мухоршибири»
Общество, 18.07.2019
Мероприятие приурочено ко Дню работника торговли
В Иркутской области выберут лучшего в машинном доении
В Иркутской области выберут лучшего в машинном доении
Общество, 18.07.2019
Участники разберут и соберут доильный аппарат и подоят коров
В Еравне поклонятся хозяевам воды
В Еравне поклонятся хозяевам воды
Общество, 18.07.2019
Нагам преподнесут молоко белой козы и сладости
В Иркутске по проекту студентов создадут парк
В Иркутске по проекту студентов создадут парк
Общество, 18.07.2019
Обустройство объекта стоимостью 15 млн. рублей завершат до конца октября текущего года
В Бурятии прошла жеребьёвка Детских спортивных игр
В Бурятии прошла жеребьёвка Детских спортивных игр
Общество, 18.07.2019
Республиканские игры пройдут с 3 по 6 сентября в Тунке
В Чите состоится конкурс-слёт казачьей молодёжи
В Чите состоится конкурс-слёт казачьей молодёжи
Общество, 18.07.2019
Победители поедут на всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох»
«Титаник не спасли, хоть Байкал спасём»: Жители Бурятии запустили флешмоб в Instagram Ди Каприо
«Титаник не спасли, хоть Байкал спасём»: Жители Бурятии запустили флешмоб в Instagram Ди Каприо
Общество, 18.07.2019
Жители Бурятии просят Леонардо Ди Каприо помочь «спасти Байкал, по-братски»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^