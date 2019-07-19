Пять девушек из Бурятии борются за титул «Мисс Монголия»













Также поборются за титул «Краса Бурятии 2019» Алтана Ангархаева, Вице-краса Бурятии и артистка балета театра «Байкал» Сэсэгма Даиндарова, вице юная Краса Бурятии Надежда Шагдурова и ещё одна юная представительница конкурса Оксана Куприянова.









Сэсэгма Даиндарова







Девушки уже продефилировали на открытии главного национального праздника Наадам, приняли участие в показе модного дома Iveel Brand.



17 июля прошёл один из этапов международного конкурса – «Мисс знаний», где девушки готовили презентацию на тему «Гордость Монгольских наций».



- Я рассказала про свою малую родину, про свой Тункинский район. Находясь здесь, я понимаю, что места лучше Тунки на самом деле нет, я с недавних пор начала ценить это. Раньше не замечала всю красоту своего района. Ну а вообще, все девочки - молодцы, все достойно выступили, все были лучшими, - поделилась впечатлениями Алтана Ангархаева.









Алтана Ангархаева





Виктория Дашиева сообщила, что на этом конкурсном этапе она рассказала об особенностях Байкала и затронула тему экологии.



- Следующим этапом будет «Мисс Спорт», там я в себе уверена на 100%, - пишет Виктория. Известная красавица – мастер спорта по стрельбе из лука.









Надежда Шагдурова





Удачи девушкам пожелала директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина.



«Такие красивые и талантливые, а, главное, умные! Всем нам удачи!» - написала она.









Оксана Куприянова





Финал конкурса пройдёт 29 июля.







