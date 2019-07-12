На фестивале можно будет сфотографироваться и взять автограф у ведущих спортсменов региона
23 июля на иркутском стадионе «Труд» пройдёт областной фестиваль ГТО «Спортивный праздник для всех». Торжественное открытие состоится в 9 часов утра и продолжится всеобщей разминкой. На праздник приглашаются все желающие.
С 9:30 до 14:00 на стадионе будут сдавать нормативы ГТО. Здесь же в 11:00 покажут мастер-класс по гиревому спорту, а потом проведут соревнования по силовому многоборью. В зале стрельбы в 11:00 начнётся мастер-класс по пулевой стрельбе и пробному тестированию ГТО. В зоне мастер-классов на стадионе с 12:00 до 13:00 проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе.
В музее дворца спорта в 10:00 пройдёт мастер-класс по кинезиотейпированию. С 11:00 там же покажут выставку «Спортивная слава Приангарья», а затем с 12:00 прочитают лекцию по оценке функционального состояния организма. По окончании лекции в 12:30 состоятся мастер-класс и дегустация по здоровому питанию.
С 9:30 до 11:00 на фестивале можно будет встретиться, сфотографироваться и взять автограф у ведущих спортсменов Иркутской области. Для детей с 10:00 на площади перед стадионом проведут конкурс рисунка на асфальте и мастер-класс по слаймам. В рамках мероприятия также пройдут выставка продуктов здорового питания, выставка работ конкурса «Моя спортивная дача» и конкурс детского рисунка «Я люблю спорт».
В Иркутске пройдёт областной фестиваль ГТО
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