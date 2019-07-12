Историю бурятского народа обсудят на конференции в Агинском

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конференция посвящена обсуждению научной, общественной и государственно-административной деятельности учёного Цыбена Жамцарано



Научная конференция «История бурятского народа: незабытые имена, неизвестные страницы» пройдёт 30 и 31 июля в Агинской детской школе искусств имени Базарсадаева. Мероприятие организуют Забайкальская краевая библиотека имени Жамцарано и общественная организация краеведов Аги «Алтан Жаса».



Конференция посвящена обсуждению научной, общественной и государственно-административной деятельности выдающегося ученого-востоковеда, одного из общественно-политических деятелей первой половины XX века Цыбена Жамцарано. В этом году исполняется 138 лет со дня его рождения.



Для участия в работе конференции приглашаются учёные и общественные деятели, учителя и преподаватели системы общего и профессионального образования, краеведы, работники культуры, студенты, аспиранты и соискатели, школьники и все заинтересованные лица, сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.



