Работы принимаются до 21 июля
Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» объявил о начале конкурса на создание дизайн-макета новой игровой формы команды в сезоне 2019/2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Принять участие могут все желающие и болеющие за команду жители Иркутской области. Работы принимаются на электронной почте пресс-службы клуба до 21 июля этого года включительно. К дизайн-разработкам также необходимо предоставить пояснительную записку к макетам, с кратким описанием авторской концепции и личными данными (фамилия, имя отчество, дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты для связи).
В состав конкурсной комиссии войдут представители генерального спонсора, руководство хоккейного клуба, дизайнеры, болельщики, а также представители бизнеса. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля 2019 года. Автор, чей дизайн-макет будет выбран для производства игровой формы хоккеистов, получит памятный приз от хоккейного клуба «Байкал-Энергия».
С подробными условиями о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте клуба.
В Иркутске объявлен конкурс дизайна хоккейной формы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки принимаются с 12 по 31 июля
3 дня в городе будет идти клубничный фестиваль «Виктория»
Участникам покажут мастер-класс по сальсе, бачате, кизомбе и реггетону
Проектом уже заинтересовались компании нефтегазовой отрасли
В столице Бурятии прошёл детсадовский Сурхарбан
Начался приём заявок на участие в гала-концерте молодёжного фестиваля «Мой народ – моя гордость»
Сертификаты получили 53 спортсмена и тренера
В Тулуне он проведёт совещание по вопросу о ликвидации последствий ЧС
Виолетте Кузнецовой 10 лет
Всего было вывезено 2,5 кубометров мусора
Победителем и обладателем путёвки во всероссийский детский центр «Смена» стала команда «Рубеж» школы №4 Закаменска
В ходе учений было выполнено 50 лётных смен
В профильном министерстве прошла рабочая встреча
Установлены превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, содержанию железа
На железнодорожном переезде Нефтебаза по улице Левченко в Улан-Удэ с 14 по 15 июля будут проводиться ремонтные работы.