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В Иркутске объявлен конкурс дизайна хоккейной формы

В Иркутске объявлен конкурс дизайна хоккейной формы
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются до 21 июля

Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» объявил о начале конкурса на создание дизайн-макета новой игровой формы команды в сезоне 2019/2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Принять участие могут все желающие и болеющие за команду жители Иркутской области. Работы принимаются на электронной почте пресс-службы клуба до 21 июля этого года включительно. К дизайн-разработкам также необходимо предоставить пояснительную записку к макетам, с кратким описанием авторской концепции и личными данными (фамилия, имя отчество, дата рождения, номер телефона и адрес электронной почты для связи).

В состав конкурсной комиссии войдут представители генерального спонсора, руководство хоккейного клуба, дизайнеры, болельщики, а также представители бизнеса. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 июля 2019 года. Автор, чей дизайн-макет будет выбран для производства игровой формы хоккеистов, получит памятный приз от хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

С подробными условиями о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте клуба.
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