Иркутские параспортсмены выиграли Кубок России по настольному теннису

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

Также на их счету бронзовая медаль в личном зачёте



Мужская команда Иркутской области заняла первое место на Кубке России по настольному теннису имени Наталии Мартяшевой среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили с 3 по 8 июля в теннисном центре «Кристалл» в Саратове и собрали 70 спортсменов из различных регионов страны.



В состав команды Приангарья входили Алексей Самсонов и Михаил Серебренников, а также спортсмен из Ярославской области Михаил Мамонов. В полуфинале команда Иркутской области выиграла у сборной Челябинской и Вологодской областей со счётом 3:1. В финале команда Иркутской области одержала победу над основным составом Челябинской области со счётом 3:2.



В личном зачёте в одиночных соревнованиях Алексей Самсонов завоевал бронзовую медаль. Победителем стал Никита Новиков, серебряную медаль выиграл Никита Осадчев. Оба спортсмена являются представителями Челябинской области.



Алексей Самсонов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у тренера Людмилы Полодухиной. Михаил Серебренников тренируется у Алексея Самсонова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

