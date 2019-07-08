На «Вкусе лета» садоводы продемонстрируют лучшие сорта ягод и проконсультируют всех желающих
Выставка земляники и жимолости «Вкус лета» пройдёт в Иркутске. Мероприятие запланировано на завтра, 9 июля, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея.
Здесь садоводы представят иркутянам большое разнообразие сортов жимолости и земляники. Опытные знатоки своего дела проконсультируют всех желающих о сортах ягоды, помогут подобрать для своих садоводческих участков сорта, устойчивых к сибирским условиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске пройдёт выставка земляники и жимолости
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