В Бурятии прошли Всероссийские соревнования «Кубок Татьяны Зеленцовой»
С 1 по 2 июля в Улан-Удэ состоялись Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок Татьяны Зеленцовой». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Ребята выступали в четырёх возрастных группах: «старший возраст» (2002 - 2003 г.р.), «средний возраст» (2004 - 2005 г.р.), «младший возраст» (2006 - 2007 г.р.) и «дети» (2008 г.р. и младше). В программу вошли четыре вида двоеборья, включающие разные дистанции «гладкого бега» и бега с барьерами.
Забайкальские легкоатлеты завоевали 15 медалей. В старшей возрастной группе «золото» у Сони Демченко и Арины Пархоменко. Соня Демченко также награждена Кубком Зеленцовой за лучший результат в своей возрастной группе. «Серебро» у Вадима Типтева и Дианы Апрелковой. В средней возрастной группе первое место получил Игорь Анисимов. Вторые места – у Милены Колбиной и Кирилла Черных. Третьи – у Кристины Колпаковой, Дмитрия Белогубова и Кати Переваловой.
В «младшем возрасте» серебряными призёрами стали Юля Лопатина и Саша Ловчева. У Михаила Лянного и Дианы Чупровой – бронзовые медали. И в самой юной возрастной группе победу праздновал Алексей Яшкин.
Забайкальские легкоатлеты увезли из Улан-Удэ 15 медалей
Общество, Фото:
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