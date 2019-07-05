В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области



7 июля на берегу Иркута в районе острова Комсомольский в Жилкино религиозная организация шаманов «Байкал» проведёт тайлаган «Поклонение хозяину Ангары − Ама Сагаан Нойону». Начало в 11:00. Об этом сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Участие в тайлагане могут принять все желающие, с собой необходимо принести список членов семьи, конфеты, печенье и молоко.



Обряд поклонения духу-покровителю реки Ангары проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области. Шаманы утверждают, что Ама Сагаан Нойон дает людям защиту от сквернословия, злых языков, зависти.



