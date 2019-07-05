Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области
7 июля на берегу Иркута в районе острова Комсомольский в Жилкино религиозная организация шаманов «Байкал» проведёт тайлаган «Поклонение хозяину Ангары − Ама Сагаан Нойону». Начало в 11:00. Об этом сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Участие в тайлагане могут принять все желающие, с собой необходимо принести список членов семьи, конфеты, печенье и молоко.
Обряд поклонения духу-покровителю реки Ангары проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области. Шаманы утверждают, что Ама Сагаан Нойон дает людям защиту от сквернословия, злых языков, зависти.
В Иркутске шаманы поклонятся покровителю Ангары
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Родители недовольны результатами, судьи сообщают о неспортивном поведении самих представителей юных спортсменов
Они успешно выполнили испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня
Ритуал проводится для благополучия и удачи жителей Иркутской области
Чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Сочи
На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса
Любопытную статистику ко Дню семьи, любви и верности представил Бурятстат
В Бичурском районе Бурятии прошла проверка целевого использования гражданами древесины, заготовленной для собственных нужд
Огневое поражение наносилось с применением в том числе крупнокалиберных пулемётов «Корд»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с показательного выступления сборной России по синхронному плаванию в Улан-Удэ. Сами синхронистки признались, что не ожидали такого приёма
Её знакомые увидели информацию о розыске в СМИ
Рейтинг подвёл Первый канал
В ходе учений военнослужащие отработали различные тактические приёмы
Второй оздоровительный сезон стартует на этой и следующей неделе
Детей назвали Инесса и Илана
Изменения коснутся улиц Шмидта, Свободы, Советской