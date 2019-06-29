Всероссийская перепись населения состоится в 2020 году
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года районными администрациями Улан-Удэ начата работа по инвентаризации аншлагов адресного хозяйства.
Районы города уже подали заявки в комитет городского хозяйства на изготовление недостающих аншлагов с наименованиями улиц и номерами домов на территории частного сектора.
- На сегодня комитетом по архитектуре и градостроительству разработан эскиз табличек с указанием размеров и рассчитана предварительная стоимость их изготовления, - сообщает управление по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении.
В Улан-Удэ начали подготовку к Всероссийской переписи населения
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