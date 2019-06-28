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В Иркутске высадили 68 тысяч сосен

В Иркутске высадили 68 тысяч сосен
Общество,  Фото:pixabay.com
Следить за ними будет сеть «фотоловушек»

В городских лесах Иркутска высажено 68 тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города со ссылкой на заведующего сектором городских лесов комитета городского обустройства Игоря Гаврилова.

По рассказанной им информации, работы по восстановлению зелёных насаждений выполняются на территории общей площадью 17 гектаров. Это лесные массивы Пади Топка и посёлка Плишкино. Лесовосстановление проводится для поддержания биологического разнообразия лесов и сохранения их важнейших функций. В первую очередь сеянцы высаживаются на месте вырубленных, погибших или повреждённых лесных насаждений.

Также на территории городских лесов проводится очистка от порубочных остатков, мусора, валежной древесины и прочего. Кроме того, в целях охраны и обеспечения пожарной безопасности в течение всего года осуществляется круглосуточное патрулирование городских лесов Иркутска.

В настоящее время, в пилотном режиме на территории городских лесов с целью профилактики правонарушений, связанных с нелегальными вырубками деревьев, и для предотвращения стихийных свалок создана сеть «фотоловушек». Данные с них поступают в режиме реального времени на сервер.
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