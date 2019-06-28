Следить за ними будет сеть «фотоловушек»
В городских лесах Иркутска высажено 68 тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города со ссылкой на заведующего сектором городских лесов комитета городского обустройства Игоря Гаврилова.
По рассказанной им информации, работы по восстановлению зелёных насаждений выполняются на территории общей площадью 17 гектаров. Это лесные массивы Пади Топка и посёлка Плишкино. Лесовосстановление проводится для поддержания биологического разнообразия лесов и сохранения их важнейших функций. В первую очередь сеянцы высаживаются на месте вырубленных, погибших или повреждённых лесных насаждений.
Также на территории городских лесов проводится очистка от порубочных остатков, мусора, валежной древесины и прочего. Кроме того, в целях охраны и обеспечения пожарной безопасности в течение всего года осуществляется круглосуточное патрулирование городских лесов Иркутска.
В настоящее время, в пилотном режиме на территории городских лесов с целью профилактики правонарушений, связанных с нелегальными вырубками деревьев, и для предотвращения стихийных свалок создана сеть «фотоловушек». Данные с них поступают в режиме реального времени на сервер.
В Иркутске высадили 68 тысяч сосен
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Китае закончились российско-китайско-монгольские соревнования по оздоровительному цигун и ушу
На гала-концерте фестиваля в Залари выступят 11 победителей конкурса «Рок-Этно-Джем»
Сквер построят на улице Фрунзе
В копилке у спортсменов – три медали
Первое место заняла команда «Центр-Борсоева»
Свою работу она начнёт уже в этом году
Этот титул она получает уже в третий раз
В планы организаторов военно-технического форума «Армия-2019» вмешался ливень. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Также среди призов – бурятские луки, акустические системы, кони и бараны
В Бурятии и Иркутской области выплата увеличится до 12 тысяч рублей
8 июля на площади Советов выступят звёзды бурятской эстрады
Внести предложения можно будет на обсуждении проектов
Премьера фильма состоится в 2020 году
Фестиваль состоится уже завтра
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с пленэра в Баргузинском районе, который объединил художников из трёх стран