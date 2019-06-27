Ограничения будут действовать с 4 по 7 июля
В Иркутске будет ограничено движение общественного и личного транспорта в связи с проведением международного ралли «Шёлковый путь-2019» Россия – Монголия – Китай. Торжественный старт будет дан 6 июля в 17:00 часов на площади графа Сперанского.
В связи с подготовкой площади для старта ралли и размещения лагеря гоночных команд будет полностью или частично ограничено движение личного и общественного транспорта по следующим улицам:
- по улице Нижняя Набережная от пересечения с ул. Декабрьских Событий и до пересечения ул. Нижняя Набережная с ул. Сурикова с 00 ч. 04.07.2019 до 13 ч. 07.07.2019;
- по ул. Ленина от ул. Нижняя Набережная до ул. Некрасова с 00 ч. 04.07.2019 до 13 ч. 07.07.2019;
- по ул. Сухэ-Батора от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая с 00 ч. 04.07.2019 до 13 ч. 07.07.2019.
Частично будет ограничено движение:
- по ул. Сурикова от переулка Гершевича до ул. Ленина 06.07.2019 с 15 ч. до 23 ч;
- по ул. Ленина от пересечения с ул. Сурикова до площади графа Сперанского 06.07.2019 с 15 ч. до 23 ч.
Будет закрыт проезд с ул. Рабочая на площадь графа Сперанского 06.07.2019 с 15 ч. до 23 ч.
Также будет частично ограничено движение по площади графа Сперанского с 00 ч. 05.07.2019 до 14 ч. 07.07.2019. Полностью перекрыта площадь графа Сперанского будет с 15 ч. до 23 ч. 06.07.2019 на время подготовки и проведения торжественного старта ралли.
Международное ралли «Шёлковый путь» – общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории сложности. Общая протяженность гонки в этом году составит 5003,5 километра (длина скоростных участков – 2589 км), которые пилотам предстоит преодолеть за 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
В Иркутске из-за ралли перекроют движение
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