Они примут участие в открытом летнем чемпионате области
На стадионе Иркутского национального исследовательского технического университета 6 июля состоится открытый летний чемпионат области по лёгкой атлетике среди ветеранов. Торжественное открытие соревнований намечено на 10:50.
К участию в чемпионате среди ветеранов будут допущены мужчины и женщины от 30 лет и старше, а также в соревнованиях могут принять участие любители лёгкой атлетики до 30 лет. Личные соревнования среди ветеранов проводятся по пятилетним возрастным группам – 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 и так далее.
В программу соревнований включены следующие дисциплины: бег на 100 метров с барьерами, бег на 100, 200, 400, 1500, 5000 метров, эстафета 4х100 метров, прыжки с шестом, в высоту и длину, толкание ядра, метание диска, копья, молота. Каждый участник имеет право участвовать только в двух зачётных видах и эстафете. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
В Иркутске соберутся любители и ветераны лёгкой атлетики
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